Отец Юлии Началовой о внучке Вере: «На Пасху будет красить яйца. Красивыми получаются»

Светлое Христово Воскресенье российский православный люд в этом году будет отмечать 5 мая.

Папа Юлии Началовой Виктор Началов рассказал Teleprogramma.pro, что его семья всегда поддерживает отечественные традиции с крашением яиц и вкушением кулича.

«У нас на столе все традиционно — куличи, яйца. Приходят друзья, сидим с ними, общаемся душевно. Куличи уже сами не печем, покупаем, а вот яйца мои девочки (жена Таисия Началова и внучка Вера Алдонина. — Прим. ред.) сами красят. Оформление к ним придумывают, такие красивые получаются!» — рассказал композитор Виктор Началов.

Отметим, певица Валерия призналась нашему изданию, что тоже сама красит яйца на Пасху, да и выпечкой к празднику тоже занимается самостоятельно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».