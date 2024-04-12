Экономист Беляев разъяснил, почему цены на сезонные овощи и фрукты не будут снижаться

Экономист Михаил Беляев рассказал Teleprogramma.pro, могут ли рассчитывать россияне на снижение цен на овощи, фрукты и ягоды, когда начнется летний сезон.

По словам эксперта, снижения цен ждать не стоит, в лучшем случае произойдет замедление темпов их роста.

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«Снижения цен не будет по той причине, что у нас монополистическое ценообразование. Это не образование цен под влиянием спроса и предложения. Если кто-то надеется, что с новым урожаем увеличится предложение на рынке овощей и фруктов и из-за этого цены снизятся, то он глубоко ошибается», — заявил Беляев.

Он пояснил, что на российском рынке действуют продавцы-монополисты. Это крупные компании, преследующие всего лишь одну цель — повышение своей собственной прибыли.