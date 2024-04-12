Экономист Беляев разъяснил, почему цены на сезонные овощи и фрукты не будут снижаться

Экономист Михаил Беляев рассказал Teleprogramma.pro, могут ли рассчитывать россияне на снижение цен на овощи, фрукты и ягоды, когда начнется летний сезон.
По словам эксперта, снижения цен ждать не стоит, в лучшем случае произойдет замедление темпов их роста.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Снижения цен не будет по той причине, что у нас монополистическое ценообразование. Это не образование цен под влиянием спроса и предложения. Если кто-то надеется, что с новым урожаем увеличится предложение на рынке овощей и фруктов и из-за этого цены снизятся, то он глубоко ошибается», — заявил Беляев.
Он пояснил, что на российском рынке действуют продавцы-монополисты. Это крупные компании, преследующие всего лишь одну цель — повышение своей собственной прибыли.
«Легче всего им это сделать путем повышения цен. В лучшем для потребителя случае подорожание произойдет не так быстро и не очень стремительно. О понижении цен практически речи нет, кроме, возможно, некоторых товаров, причем даже тех, которые уже теряют свое качество», — отметил экономист.