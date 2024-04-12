Поргина про Гурченко: «Мы не знали, кого хоронили. По ее больным пальцам рук догадывались, что это именно она»

Людмила Поргина призналась изданию Teleprogramma.pro, что не делает пластику лица. Она уверена, что жизнь должна оставлять на лице человека определенный отпечаток.

Во многом к этому шагу ее подтолкнули похороны Людмилы Гурченко, которая была не похожа на себя в гробу.

«Когда мы хоронили Гурченко, мы не знали, кого мы хороним. Только по ее больным пальцам рук мы догадывались, что это именно она. Она сделала столько пластических операций всяких, которые изменили ее внешность до неузнаваемости», — поведала звезда.

Актриса также рассказала о встрече с пожилой женщиной в Угличе, которая поразила ее своей красотой и любовью к жизни. Поргина отметила, что морщины на лице женщины не портили ее, а наоборот, свидетельствовали о прожитой жизни с достоинством и любовью к Богу и людям.

«Женщине лет под 90 было, и Коля (Николай Караченцов. — Прим. ред.) сказал: «Как интересно, смотри, какая она красивая!» — вспомнила актриса.

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