Запашный: «Если космический туризм станет доступным, обязательно воспользуюсь этой возможностью в будущем»

Народный артист России Эдгард Запашный в День космонавтики поделился с Teleprogramma.pro своими мыслями насчет освоения космоса. Он уверен, что в наши дни это имеет первостепенное значение.

«Сегодня планета не может уже существовать без освоения космоса. То, как человечество себя сейчас ведет, очень быстро заставит задуматься о переселении людей на другие планеты, мы с вами все-таки, к сожалению, движемся к разрушению», — сказал Эдгард Запашный.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского вспомнил, как в юные годы сам с упоением смотрел в небо и мечтал о полетах.

«Любой советский мальчишка, а я советский мальчишка, мечтал слетать в космос, как дядя Юра, как Гагарин. Эти мечты вряд ли сбудутся, но если космический туризм станет доступным, то обязательно воспользуюсь этой возможностью в будущем», — рассказал артист

Эдгард Запашный отметил, что крайне важно сохранить это настроение у современников, чтобы они продолжали мечтать о космосе и о других высоких материях.

Знаменитость поздравила россиян с праздником, присоединившись к восторженному настроению сограждан.

«С большой радостью присоединяюсь к большому всероссийскому празднику. С Днем космонавтики поздравляю всю нашу страну, Россию! Космос — это большое, до сих пор неизведанное до конца пространство, оно манит, требует к себе внимательного отношения. Буквально недавно имел честь посетить Центр управления полетами, увидеть стыковку нашего корабля с международной космической станцией, поговорить с рядом известных космонавтов и чиновников. Понимаю, насколько сложная и ответственная у них работа, поэтому горжусь тем, что соприкоснулся с их трудом, горжусь тем, что дружу с космонавтом Олегом Новицким, который только-только вернулся с орбиты», — не скрыл эмоций Запашный.

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