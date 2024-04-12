Таролог считает реалистичным отречение Карла III от престола в 2024 году: «Высокая степень вероятности»

В британских СМИ продолжает обсуждаться возможность отречения 75-летнего Карла III от престола из-за диагностированного онкологического заболевания. Эксперты не исключают, что уже в этом году он может передать бразды правления своему старшему сыну принцу Уильяму.
Таролог Марианна Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что такая вероятность действительно существует и она очень реалистичная, поскольку из-за серьезной болезни монарх, пусть даже с конституционно ограниченными правами, не сможет выполнять возложенные на него государственные обязанности.
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«Потому что уровень ответственности у главы королевской семьи зашкаливающий. Естественно, когда человек болен, он отвлекается на свои недуги. Многое меняется в восприятии, сознание становится немножко расфокусированным. А здесь нужно быть включенным по полной программе. Поэтому в такие моменты власть переходит к тому члену семьи, кто стоит на очереди по праву престолонаследия, либо самому достойному. Поэтому, конечно же, все это очень и очень реалистично. Такой сценарий возможен с высокой степенью вероятности», — пояснила Абравитова.