Певец Юлиан о своем общении с Терешковой: «Простая, даже не понимает всю свою значимость!»

Знаменитый певец Юлиан присоединился к поздравлениям россиян с Днем космонавтики, отметив, что гордится достижениями своей страны в космической отрасли.

В интервью изданию Teleprogramma.pro он поделился своими воспоминаниями о встречах с именитыми космонавтами и выразил восхищение их подвигами.

«Хочу поздравить всех россиян и весь мир с этим грандиозным праздником! Горжусь, что мы первые в космосе — были и будем! Я часто пою для наших великих космонавтов в Звездном городке. Многих уже нет с нами, но их подвиги навсегда в мировой истории.

Сегодня утром я позвонил и поздравил легендарную женщину Валентину Терешкову, с которой познакомился еще в далеких 90-х в Звездном городке. Первая женщина в мире, полетевшая в космос! Простая в общении, казалось бы, сама даже не понимает всю свою значимость! Вот кто настоящие звезды, не эстрадные примадонны и короли, а наши великие герои! И Терешкова, и другие наши гениальные космонавты рассказывали мне о своих полетах! Я очень дружил с Алексеем Леоновым, встречался на концертах в Звездном городке с Валентиной Ивановной Гагариной, женой Юрия Гагарина! Каждый раз петь для них — огромное счастье!

Кстати, мой знаменитый «Русский вальс» был написан Александрой Пахмутовой в машине по дороге на один из таких концертов в Звездный городок! Такое не забывается! Хочу пожелать всем сотрудникам «Роскосмоса» новых побед и недосягаемых высот!» — сказал Юлиан.

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