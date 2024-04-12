Варшавер о первом полете Гагарина: «Это была сказка, что человек смог попасть в космос»

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в День космонавтики поделился с Teleprogramma.pro своими яркими воспоминаниями о первом полете Юрия Гагарина в космос. Это было событие, которое потрясло весь мир и доказало, что нет ничего невозможного для человека.

«Мы все тогда стояли у радиоприемников и слушали, удивлялись, как это может быть! Это была какая-то сказка, что человек смог попасть в космос! Тогда это было что-то невероятное. И как все прильнули тогда к телевизору, когда первый космонавт ехал по Красной площади, как стояли тысячи людей, приветствовали его. Это было что-то невероятное! Поэтому, безусловно, это большой праздник. И слава Богу, что мы его празднуем, что мы радуемся ему и что мы ждем новых побед!» — поделился театральный деятель.

Варшавер подчеркнул важность мечты о высоком и о небе. Он заметил, что этот праздник в очередной раз поможет нам вспомнить, в какой великой стране мы живем, с какими прекрасными национальностями и людьми.

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