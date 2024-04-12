Стилист Шабанова назвала трендовые купальники лета-2024

Пляжный сезон в Центральной России и средней полосе нашей страны стартует уже через полтора месяца. Стилист Виктория Шабанова рассказала Teleprogramma.pro, какой купальник стоит выбрать на лето.
Она отметила, что в моде на купальники кардинальных изменений не произошло. Их стало просто больше, а значит, можно выбирать из огромного количества вариантов.
«Классические бикини — абсолютно беспроигрышный вариант. Цвет и принт может быть любой. Но именно в этом сезоне можно отдать предпочтение цвету металлик, а если хочется принта, то бесспорный хит — это леопард. Сплошной купальник — всегда отличный выбор, если хочется скрыть какие-то нюансы на животе. Кроме того, его можно носить как топ на пляжных вечеринках, дополнив легкой юбкой или брюками», — посоветовала стилист.
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Слитный купальник скроет недостатки фигуры. Фото: freepik.com
Она также рекомендует обратить внимание на купальники-бандо, которые напоминают эстетику 70-х. В них очень удобно загорать, поскольку не остаются следы на плечах от лишних веревочек.
В купальниках-бандо удобно загорать. Фото: freepik.com
«Такой топ можно носить отдельно в вечернем комплекте вашего отпускного гардероба, дополнив легкими брюками, а поверх накинув рубашку и завязав ее на талии. Купальник в стиле минимализм перешел из основного гардероба. Четкие линии, нейтральные цвета всегда смотрятся эффектно. Спортивные купальники с контрастным набором цветов, широкими лямками тоже в моде. В них особенно удобно плавать и проводить активно время. Как видите, выбор огромен. Главное, выбрать купальник, который выгодно подчеркнет все достоинства фигуры и скроет нюансы, если они есть», — заявила Виктория Шабанова.