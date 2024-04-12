Клим Шипенко о самом ярком впечатлении от полета в космос: «Это все одна большая сказка»

Режиссер Клим Шипенко, снявший знаменитый фильм «Вызов», рассказал Teleprogramma.pro, как проводит 12 Апреля, День космонавтики. «Вызов» — первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе кинематографистами-профессионалами.

«Я сегодня провожу этот день в делах и работах кинематографических, а не космических. Но, наверное, каким-то образом даже этот праздник вечером и отмечу», — заявил Шипенко.

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Он также рассказал о своих самых ярких впечатлениях во время пребывания на МКС.