Клим Шипенко о самом ярком впечатлении от полета в космос: «Это все одна большая сказка»

Режиссер Клим Шипенко, снявший знаменитый фильм «Вызов», рассказал Teleprogramma.pro, как проводит 12 Апреля, День космонавтики. «Вызов» — первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе кинематографистами-профессионалами.
«Я сегодня провожу этот день в делах и работах кинематографических, а не космических. Но, наверное, каким-то образом даже этот праздник вечером и отмечу», — заявил Шипенко.
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Он также рассказал о своих самых ярких впечатлениях во время пребывания на МКС.
«Поразило все. Это все одна большая сказка, один большой сон. Это настоящая фантастика. Что-то даже выделить сложно. Но невесомость, безусловно, поразила. И вид из иллюминатора поражает, ты не можешь поверить, что ты там находишься. Я примерно предполагал, что что-то такое буду чувствовать, потому что столько про это думалось и говорилось. Я же до «Вызова» еще один фильм про космос снял. Но, конечно же, реальность превосходит ожидания и ощущение «на себе» всегда отличается от неких предположений», — отметил режиссер.