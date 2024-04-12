Волочкова поздравила россиян с Днем космонавтики: «О высоком нужно мечтать всегда!»

12 апреля, в День космонавтики, балерина Анастасия Волочкова обратилась к россиянам с поздравлением через сайт Teleprogramma.pro.

В своем обращении она подчеркнула, что этот праздник ассоциируется с Юрием Гагариным, первым человеком, полетевшим в космос. Волочкова также выразила восхищение всеми космонавтами, подчеркнув, что это невероятный труд и работа над собой. Она поделилась своими впечатлениями от посещения музея космонавтики в «Артеке», отметив, что была поражена подготовкой космонавтов. В заключение Волочкова поздравила всех с праздником и пожелала новых побед и открытий.

«Я хочу поздравить всех россиян с Днем космонавтики, это большой праздник. И должна сказать, что, конечно, он ассоциируется с Юрием Гагариным, первым космонавтом, полетевшим в космос. А если говорить о женщинах, то с Валентиной Терешковой. Вообще, я хочу выразить восхищение всеми космонавтами, потому что мне ведомо, какой это невероятный труд, работа над собой и вообще какое это сподвижничество. В плане космоса и балета мы впереди планеты всей, я так считаю», — сказала Анастасия Волочкова.

Балерина заметила, что почти все мечтающие люди немного космонавты.

«О высоком нужно мечтать, я люблю быть на высоте всегда. А что касается неба, я очень боюсь летать на самолетах. Вот о космосе вообще речи не может быть, но мне очень нравится небо на Мальдивах, рассветы и закаты потрясающие. Скоро туда направляюсь», — отметила звезда.

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