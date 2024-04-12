Герой России, космонавт Борисенко поздравил россиян с Днем космонавтики: «Это праздник всех!»

Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко поздравил россиян с Днем космонавтики через издание Teleprogramma.pro.

Он подчеркнул, что этот праздник является всенародным, поскольку каждый гражданин вносит свой вклад в развитие ракетно-космической техники и пилотируемой космонавтики. Борисенко отметил, что 12 Апреля — это праздник не только космонавтов, но и всех граждан Российской Федерации.

«Дорогие друзья, граждане Российской Федерации, я поздравляю вас с нашим общим праздником, праздником 12 Апреля! Это праздник действительно всенародный, потому что частичка труда каждого нашего гражданина, наверное, практически в любой профессии хоть немного, но вкладывается в ракетно-космическую технику в пилотируемую космонавтику.

Поэтому, несмотря на то что это принято считать профессиональным праздником космонавтов,12 Апреля — это праздник всех, с чем я всех нас и поздравляю!» — сказал Андрей Борисенко.