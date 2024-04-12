Омбудсмен Волынец объяснила, как вернуть часть денег за путевку в детский лагерь: «Компенсация до 90% от стоимости»

В преддверии летнего сезона у родителей школьников встает вопрос об организации отдыха ребенка. Лучше всего для этого подходит летний детский лагерь, где школьники могут провести каникулы, отдохнуть с пользой для своего здоровья и развития. Причем у многодетных семей есть возможность получить от государства компенсацию за такой отдых.

Как рассказала Teleprogramma.pro уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец, единого документа, в котором перечислены все льготы для многодетных, нет. Помимо федеральных льгот, которые полагаются всем многодетным семьям России, существуют региональные, рассчитанные только на жителей определенной местности.

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«Узнать все подробности о предоставлении путевок на оздоровление детей в лагерях, санаториях, санаториях-профилакториях вы сможете в местном органе социальной защиты. Размер компенсации варьируется в среднем от 40 до 90% от стоимости путевки. Расчетная стоимость путевки устанавливается на каждый год. Именно от этой суммы родители могут получить компенсацию», — отметила детский омбудсмен.

Для получения компенсации, по ее словам, потребуется подать заявление в соцзащиту с приложением документов, подтверждающих приобретение путевки и постоянное место жительства ребенка.