Сквоовал, «голые» ногти и стемпинг: какой маникюр будет в тренде летом 2024 года

Лето уже на пороге. Даже если не во всех городах еще растаял снег, летний сезон начнется, не успеем мы и оглянуться. А значит, надо вовсю готовиться — планировать поездки, закупаться новой одеждой, может быть, сменить стрижку и, конечно, подобрать себе трендовый маникюр.

Главное, чтобы было удобно

Последние несколько лет тренды не сильно удивляют, невероятные дизайны и сложные формы остались в нулевых и десятых. Нейл-чарты на протяжении всего текущего года уверенно возглавляют спокойные варианты. Как правило, это умеренные цвета и минималистичный неброский дизайн.

Такой маникюр хорош своей универсальностью. Он одинаково хорошо подойдет взрослым женщинам для работы в офисе, юным девушкам-студенткам, посещающим учебу, будет уместен каждый день, но и для праздничного события подойдет. А если вам хочется чего-то более броского и запоминающегося, можно просто добавить яркости.