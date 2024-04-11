Сквоовал, «голые» ногти и стемпинг: какой маникюр будет в тренде летом 2024 года

Лето уже на пороге. Даже если не во всех городах еще растаял снег, летний сезон начнется, не успеем мы и оглянуться. А значит, надо вовсю готовиться — планировать поездки, закупаться новой одеждой, может быть, сменить стрижку и, конечно, подобрать себе трендовый маникюр.
Главное, чтобы было удобно
Последние несколько лет тренды не сильно удивляют, невероятные дизайны и сложные формы остались в нулевых и десятых. Нейл-чарты на протяжении всего текущего года уверенно возглавляют спокойные варианты. Как правило, это умеренные цвета и минималистичный неброский дизайн.
Такой маникюр хорош своей универсальностью. Он одинаково хорошо подойдет взрослым женщинам для работы в офисе, юным девушкам-студенткам, посещающим учебу, будет уместен каждый день, но и для праздничного события подойдет. А если вам хочется чего-то более броского и запоминающегося, можно просто добавить яркости.
Маникюр в нюдовых оттенках. Фото: соцсети Виолетты Арутюновой
Вот что говорит о трендах текущего и будущего сезонов нейл-мастер Виолетта Арутюнова.
«В 2024 году набирает популярность тренд на «голые ногти», с прозрачным или полупрозрачным покрытием, с еле заметными лунками. Весной модницы выбирают яркие и пастельные оттенки, такие как ярко-желтый, приглушенный синий, нежно-розовый, а так же лавандовый и красный.
Для более смелых девушек есть линейки неоновых оттенков, они стильно смотрятся и подходят под креативные наряды. Для девушек, которые работают в офисе, можно подобрать более спокойные оттенки: пастельные, бежевые, розовые. Французский маникюр прекрасно подойдет для строго дресс-кода», — рассказала мастер Teleprogramma.pro.
Сквоовал — самая актуальная форма сезона
Как видите, актуальных вариантов достаточно много, подойдет на любой запрос. Если не получается определиться, хочется ярких оттенков на ногтях или пастельных, можно их совместить, сделав три ногтя одного цвета и два — другого. Можно выбрать яркий дизайн, но, чтобы общее впечатление не становилось слишком кричащим, выполнить его на одном ногте.
Маникюр с минималистичным дизайном. Фото: соцсети Виолетты Арутюновой
«Так как сейчас в моде минимализм, представительницы прекрасного пола выбирают спокойные оттенки и дизайн, это может быть стемпинг, фольга или небольшие рисунки на некоторых ногтях», — объясняет мастер.
Что касается формы, то в последние годы не наблюдается ярко выраженных трендовых направлений. Вся модная индустрия последних лет сводится к тому, что главное — удобство. Наша жизнь настолько загружена, в ней расписана каждая минута, и тратить драгоценные силы и время на что-то неудобное — это уж слишком. Это затронуло и гардероб, в котором сейчас преобладает оверсайз, и стрижки, которые хорошо лежат даже с утра, окрашивание, которое незаметно отрастает, и форма ногтей, с которой удобно ходить и которую удобно в случае чего подпилить самой.
Маникюр с дизайном фольгой. Фото: соцсети Виолетты Арутюновой
В соцсетях мастеров чаще всего встречается короткий мягкий квадрат, овал, миндаль и новинка нейл-чартов — сквоовал. Сквоовал, или, как называют его для простоты, скво — представляет собой гибрид овала и мягкого квадрата. Ноготь подпиливается таким образом, что по бокам остаются четкие линии, как у квадрата, а верх делается мягким и полукруглым, как у овала. В результате получается удобная и «ноская» форма, которая не имеет острых травматичных углов и которая не деформируется и не скручивается под плотным гелевым покрытием.
«Для подбора формы ногтей лучше обратить внимание на удобство, так как сейчас очень популярны длинные стилеты и четкие квадраты. Как правило, эти формы в быту не очень практичны, и так как запросы у клиентов на короткие ногти все еще актуальны, нужно выбирать по своему вкусу и удобству», — отмечает Виолетта.
Теперь вы знаете, что, выбирая трендовый маникюр на лето, довольно сложно ошибиться. Ориентируйтесь на свой вкус и предпочтения и посоветуйтесь с проверенным мастером.