Поргина предчувствовала скорый уход Панфилова после смерти Чуриковой: «Инна в его жизни имела большое значение»

Режиссер прожил чуть больше полугода после смерти жены. Фото: Global Look Press

Супруги скончались в 2023 году и похоронены на Новодевичьем кладбище.

Актриса Людмила Поргина рассказала Teleprogramma.pro, что предчувствовала скорый уход из жизни режиссера Глеба Панфилова после того, как умерла его супруга Инна Чурикова.

Народная артистка СССР скончалась на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Это произошло 14 января 2023 года.

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Панфилов пережил свою жену всего на семь месяцев и умер 26 августа того же года. Супруги похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве. Людмила Поргина в последние годы поддерживала дружеские отношения с Инной Чуриковой.

«Он вообще не продержался после ее ухода. Нет, я знала, что так будет. В его жизни Инна имела такое большое значение, что без нее ему продержаться было бы очень сложно. Я понимала это. Я просто и предчувствовала, и знала, что он скоро уйдет из этой жизни, потому что она ушла, и он за ней уйдет. Так и получилось. Так что они похоронены рядышком», — заявила Поргина.

 

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