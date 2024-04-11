Поргина предчувствовала скорый уход Панфилова после смерти Чуриковой: «Инна в его жизни имела большое значение»

Актриса Людмила Поргина рассказала Teleprogramma.pro, что предчувствовала скорый уход из жизни режиссера Глеба Панфилова после того, как умерла его супруга Инна Чурикова.

Народная артистка СССР скончалась на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Это произошло 14 января 2023 года.

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Панфилов пережил свою жену всего на семь месяцев и умер 26 августа того же года. Супруги похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве. Людмила Поргина в последние годы поддерживала дружеские отношения с Инной Чуриковой.