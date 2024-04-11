В какой валюте лучше хранить сбережения, свой совет дал аналитик Разуваев

Инвестиционный аналитик, экономист Александр Разуваев рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, в какой валюте россиянам стоит хранить сбережения.

По словам эксперта, сейчас очень высокие ставки по вкладам, поэтому лучше хранить деньги на рублевом депозите.

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«Ключевая ставка не меняется, но банки новые продукты предлагают с еще более высокими ставками. Иногда они выше, чем ключевая ставка. Я по-прежнему считаю, что валюта токсичная, вдруг санкции коснутся и рядовых граждан. Если уж так нужна валюта, есть китайский юань и азербайджанский манат. Но самое надежное, что есть, это, конечно, золото. Ну, а так, в общем все достаточно стабильно. Мы можем сказать, что российская экономика, рубль и банковская система устояли под санкциями», — заявил Разуваев.