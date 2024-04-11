Экономист Разуваев раскрыл, каким будет курс доллара к началу лета: «Есть легкая неопределенность»

Экономист, инвестиционный аналитик Александр Разуваев рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, какого курса доллара по отношению к рублю стоит ожидать в начале лета и как на это повлияют политические и макроэкономические факторы.

«На самом деле, у нас есть легкая неопределенность, связанная с тем, что может быть сформировано новое правительство и будут перестановки в Центробанке. Но я думаю, что этого не произойдет. Очень важный момент: сохранится ли продажа экспортной выручки. Правительство выступает за, а ЦБ — против. Не думаю, что поменяется ключевая ставка. Ну а если она будет повышена, это немножко позитив для рубля», — считает эксперт.

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Он также напомнил, что весна — время выплат дивидендов по российским акциям. Но если раньше было много иностранных компаний, которые меняли дивиденды на валюту и деньги вывозили, то сейчас такого нет.