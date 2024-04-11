Астролог Гинзбург указала на два знака зодиака, которые встретят настоящую любовь этой весной

Астролог Элеонора Гинзбург в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, у каких знаков зодиака произойдут перемены в личной жизни и любовных отношениях.

По ее словам, звезды будут благосклонны к Весам и Скорпионам. У них есть большой шанс обрести настоящую любовь.

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Весы

Связать свою жизнь с партнером — прямая жизненная эволюционная задача для Весов. Представителям этого знака зодиака сейчас требуется вступить в новые отношения или развить текущие отношения, вывести их на новый уровень. Весам важно не замыкаться на себе, на своем индивидуализме, а найти пару. Сейчас жизнь предоставляет им такие возможности.

Скорпион

У Скорпионов благоприятный период для построения долгосрочных отношений, но это не проявление жизненной задачи, как у Весов. Скорее, Скорпионам выпадает тот самый счастливый случай, который бывает раз в жизни. Представители этого знака зодиака уже этой весной могут найти свою вторую половинку.