Стилист Соколова осталась довольна откровенным платьем Шпицы: «Бегите в спортзал, чтобы не завидовать Кате»

Актриса Катерина Шпица вместе с супругом недавно посетила светское мероприятие, выбрав для выхода довольно откровенный наряд.

Снимком она поделилась в соцсетях, признавшись, что прозрачное платье придало ей особенное самоощущение в этот вечер.

Стилист и имидж-стратег Словена Соколова оценила раскованность актрисы, отметив, что Катерина Шпица смела как никогда.