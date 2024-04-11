Стилист Соколова осталась довольна откровенным платьем Шпицы: «Бегите в спортзал, чтобы не завидовать Кате»

Актриса Катерина Шпица вместе с супругом недавно посетила светское мероприятие, выбрав для выхода довольно откровенный наряд.
Снимком она поделилась в соцсетях, признавшись, что прозрачное платье придало ей особенное самоощущение в этот вечер.
Стилист и имидж-стратег Словена Соколова оценила раскованность актрисы, отметив, что Катерина Шпица смела как никогда.
«Это не элегантный образ, но он и не чрезмерен. Отводить ребенка в детский сад в таком платье — чрезмерно, как и заявиться в офис. А вот отправиться на вечернее пятничное мероприятие в компании спутника — вполне себе. Кроме того, прозрачность сейчас в моде, платья-колонны — тоже. Учитывая прекрасную форму Катерины, хочется риторически произнести: «Кому, как не ей?!» Плюсом также является спокойный макияж и прическа», — заявила Соколова в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: соцсети Катерины Шпицы
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По ее мнению, прическу Шпица могла сделать еще небрежней. Как правило, чем смелее и откровенней платье, тем проще должны быть уложены волосы.
«В целом ничего такого, от чего стоит закатывать глаза, нет. А если вы их закатили, скорее идите прокачивать насмотренность или бегите в спортзал, чтобы не завидовать Кате», — резюмировала стилист.