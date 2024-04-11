Психолог Барабанов о семье Авербуха: «Выстроен правильный микроклимат»

Накануне общественность узнала, что семья Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой ждет очередного пополнения. Они уже воспитывают сына Левушку. Кроме того, у фигуриста есть 20-летний наследник Мартин от первой супруги Ирины Лобачевой.

Мартин уже перебрался от папы и мачехи в съемную квартиру со своей девушкой, но частенько наведывается к ним в гости. А когда он услышал о том, что у него скоро будет еще один братик или сестричка, очень обрадовался. Мало того, своему пасынку Лиза Арзамасова раскрылась даже раньше, чем мужу.

Клинический психолог Родион Барабанов в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что такое поведение Мартина раскрывает многое.

«Это говорит о том, что в семье был выстроен правильный микроклимат, подобраны те воспитательные приемы, которые сформировали в Мартине здоровую автономию и детско-родительское отношение к отцу, а также к тому, как отец выстраивает свою нынешнюю семейную жизнь. По большому счету дети, уже достигшие совершеннолетия, могут только в рекомендательном порядке выразить свое отношение к ситуации, поскольку они фактически не являются правопреемниками или правозаместителями тех решений, которые принимают родители. Это самостоятельные субъекты поведения, субъекты права, и они не в ответе за то, что делает отец. Это совершенно чужая жизнь и другое семейное поле. Если выражаться профессиональным языком, Мартин относится к параллельно стоящей семейной ячейке Авербуха, и они не пересекаются. Поэтому то, что он выразил, это здоровая позиция», — сказал психолог.

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