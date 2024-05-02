Белькович раскрыл рецепт своего любимого кулича, получается с влажной серединкой и долго не черствеет

Ресторатор и телеведущий Александр Белькович поделился с Teleprogramma.pro фирменным рецептом своего любимого пасхального кулича. Куличи получаются ароматными, чуть влажными внутри и с многослойной вкусной текстурой. Кроме того, они долго остаются мягкими.
Ингредиенты для опары на шесть средних куличей:
- молоко — 150 миллилитров,
- дрожжи — 20 граммов быстродействующих сухих,
- сахар — 50 граммов.
Ингредиенты для жидкой части теста:
- молоко — 450 миллилитров,
- сливочное масло — 300 граммов,
- яичные желтки — 300 граммов,
- яйца целые — 2 штуки.
Ингредиенты для сухой части теста:
- мука — 1,5 килограмма,
- кардамон и молотый мускатный орех — по одной щепотке,
- сахар — 350 граммов,
- ванилин — 5 граммов,
- соль — 15 граммов,
- растительное масло — 50 миллилитров,
- коньяк — 50 миллилитров,
- цукаты и изюм — по вкусу.
Ингредиенты для глазури:
- яичный белок — 100 граммов,
- сахарная пудра — 300 граммов,
- желатин листовой — 20 граммов,
- лимонная кислота — две щепотки.
Для украшения куличей понадобятся следующие продукты: декоративная кондитерская посыпка, миндаль, грецкий орех, инжир, чернослив, финики, сушеная вишня.
Приготовление:
- Молоко (150 мл) разогрейте, добавьте дрожжи с сахаром, перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место.
- В молоке (450 мл) растопите сливочное масло.
- Соедините жидкие ингредиенты (опара и молоко с маслом) в тестомесе, добавьте желтки и два целых яйца.
- Смешайте муку, кардамон, мускатный орех, соль и ванилин. Добавьте их в тестомес к жидким ингредиентам и замешивайте тесто на средней скорости примерно десять минут. Во время замешивания влейте коньяк и растительное масло. Обваляйте в муке изюм и цукаты и добавьте их почти в самом конце замешивания.
- Тесто положите на стол и еще немного вымесите руками. Накройте пищевой пленкой. Оно должно увеличиться в размере в два раза. Разделить тесто на шесть равных частей. Каждую часть нужно подмять, скрутить в комочек и выложить в формочку.
- Оставьте формы с тестом на полчаса. Когда заготовки поднимутся, отправьте их выпекаться на 50 минут в разогретую до 150 градусов духовку.
- В это время сделайте глазурь. Желатин залейте холодной водой. К белкам добавьте лимонную кислоту, сахарную пудру и взбейте миксером. Во время взбивания постепенно добавляйте желатин.
- Приготовленные куличи обильно смажьте сверху глазурью.
- Измельчите обжаренные грецкий и миндальный орехи, смешайте с кондитерской посыпкой. Такой смесью посыпьте края глазури по кругу. Сушеной вишней выложите буквы ХВ. Украсьте куличи орешками, черносливом, финиками и инжиром.