Белькович раскрыл рецепт своего любимого кулича, получается с влажной серединкой и долго не черствеет

По этому рецепту получатся шесть средних по размеру куличей. Фото: freepik.com

С пасхальной выпечкой придется повозиться, но она того стоит.

Ресторатор и телеведущий Александр Белькович поделился с Teleprogramma.pro фирменным рецептом своего любимого пасхального кулича. Куличи получаются ароматными, чуть влажными внутри и с многослойной вкусной текстурой. Кроме того, они долго остаются мягкими. 

Ингредиенты для опары на шесть средних куличей: 

  • молоко — 150 миллилитров,
  • дрожжи — 20 граммов быстродействующих сухих,
  • сахар — 50 граммов.

Ингредиенты для жидкой части теста:

  • молоко — 450 миллилитров,
  • сливочное масло — 300 граммов,
  • яичные желтки — 300 граммов,
  • яйца целые — 2 штуки.

Ингредиенты для сухой части теста: 

  • мука — 1,5 килограмма,
  • кардамон и молотый мускатный орех — по одной щепотке,
  • сахар — 350 граммов,
  • ванилин — 5 граммов,
  • соль — 15 граммов,
  • растительное масло — 50 миллилитров,
  • коньяк — 50 миллилитров,
  • цукаты и изюм — по вкусу. 

Ингредиенты для глазури:

  • яичный белок — 100 граммов,
  • сахарная пудра — 300 граммов,
  • желатин листовой — 20 граммов,
  • лимонная кислота — две щепотки.

Для украшения куличей понадобятся следующие продукты: декоративная кондитерская посыпка, миндаль, грецкий орех, инжир, чернослив, финики, сушеная вишня.

Приготовление: 

  1. Молоко (150 мл) разогрейте, добавьте дрожжи с сахаром, перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место.
  2. В молоке (450 мл) растопите сливочное масло.
  3. Соедините жидкие ингредиенты (опара и молоко с маслом) в тестомесе, добавьте желтки и два целых яйца.
  4. Смешайте муку, кардамон, мускатный орех, соль и ванилин. Добавьте их в тестомес к жидким ингредиентам и замешивайте тесто на средней скорости примерно десять минут. Во время замешивания влейте коньяк и растительное масло. Обваляйте в муке изюм и цукаты и добавьте их почти в самом конце замешивания.
  5. Тесто положите на стол и еще немного вымесите руками. Накройте пищевой пленкой. Оно должно увеличиться в размере в два раза. Разделить тесто на шесть равных частей. Каждую часть нужно подмять, скрутить в комочек и выложить в формочку. 
  6. Оставьте формы с тестом на полчаса. Когда заготовки поднимутся, отправьте их выпекаться на 50 минут в разогретую до 150 градусов духовку.
  7. В это время сделайте глазурь. Желатин залейте холодной водой. К белкам добавьте лимонную кислоту, сахарную пудру и взбейте миксером. Во время взбивания постепенно добавляйте желатин.
  8. Приготовленные куличи обильно смажьте сверху глазурью.
  9. Измельчите обжаренные грецкий и миндальный орехи, смешайте с кондитерской посыпкой. Такой смесью посыпьте края глазури по кругу. Сушеной вишней выложите буквы ХВ. Украсьте куличи орешками, черносливом, финиками и инжиром.

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