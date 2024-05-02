Белькович раскрыл рецепт своего любимого кулича, получается с влажной серединкой и долго не черствеет

Ресторатор и телеведущий Александр Белькович поделился с Teleprogramma.pro фирменным рецептом своего любимого пасхального кулича. Куличи получаются ароматными, чуть влажными внутри и с многослойной вкусной текстурой. Кроме того, они долго остаются мягкими.

Ингредиенты для опары на шесть средних куличей:

молоко — 150 миллилитров,

дрожжи — 20 граммов быстродействующих сухих,

сахар — 50 граммов.

Ингредиенты для жидкой части теста:

молоко — 450 миллилитров,

сливочное масло — 300 граммов,

яичные желтки — 300 граммов,

яйца целые — 2 штуки.

Ингредиенты для сухой части теста:

мука — 1,5 килограмма,

кардамон и молотый мускатный орех — по одной щепотке,

сахар — 350 граммов,

ванилин — 5 граммов,

соль — 15 граммов,

растительное масло — 50 миллилитров,

коньяк — 50 миллилитров,

цукаты и изюм — по вкусу.

Ингредиенты для глазури:

яичный белок — 100 граммов,

сахарная пудра — 300 граммов,

желатин листовой — 20 граммов,

лимонная кислота — две щепотки.

Для украшения куличей понадобятся следующие продукты: декоративная кондитерская посыпка, миндаль, грецкий орех, инжир, чернослив, финики, сушеная вишня.

Приготовление: