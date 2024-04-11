Анастасия Волочкова появилась в мегамодных ботильонах, в которые уже приоделась Дженнифер Лопес

К слову, его уже подхватила Дженнифер Лопес, которая абы что носить точно не будет. Вместе со своим мужем Беном Аффлеком она отправилась в туфлях-ходулях на прогулку. Да, было неудобно, но очень модно!

В том, что такая обувь в настоящий момент на пике популярности, издание Teleprogramma.pro заверила стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева.

«Порекомендовать такую обувь могу очень осторожно, потому что на широких подошвах и высоких платформах очень легко споткнуться. Если нет навыка и без поддержки можно получить серьезную травму. Поэтому вам решать — будете носить эту сенсационную обувь или нет», — сказала эксперт.

Она заметила, что в настоящее время из высоких платформ дизайнеры стали делать настоящие произведения искусства, создавая из каблуков различные фигуры и даже клеточки для животных.

Высокая подошва в настоящее время применяется и в туфлях, и в сандалиях-гладиаторах, и в сапогах, и даже кроссовках.

«Эта тема будет сегодня на злобе дня. Блогеры, инфлюэнсеры, модники — все будут ее носить», — прокомментировала Темиралиева.

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