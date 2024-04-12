«Мне просто стыдно»: куда пропал Вячеслав Добрынин, почему отказался от 6 млн рублей и за что не любит шоу-бизнес

Имя Вячеслава Добрынина знакомо каждому, кто вырос в России или Советском Союзе. Сейчас его песни не так популярны, но знаменитые его хиты знакомы всем. Сейчас 78-летний артист переживает не лучшие времена, и его больше не увидишь на сцене. Куда же пропал композитор?
Мне очень трудно разговаривать
С 2018 года Добрынин перенес два инсульта. Это серьезное испытание сильно подкосило его здоровье и самочувствие. Он признается, что до сих пор полностью не восстановился и, как бы ужасно это не звучало, не чувствует себя полноценным человеком.
«Мне очень трудно разговаривать, очень устаю. Я себя «чувствую», но не более того. Не могу сказать, что хорошо», — говорит композитор.
После перенесенных болезней Добрынину присвоили группу инвалидности, но он не чувствует себя инвалидом. Он продолжает реабилитацию и отказывается от помощи государства, считая, что и сам может позаботиться о себе.
«В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь, — заявляет артист, — и в сострадании тоже. Хожу не очень хорошо. Раньше бегал, а сейчас медленно передвигаюсь, но уже гораздо лучше, чем год назад. Чувствую себя неполноценным».
Он поделился, что даже не в состоянии освоить использование смартфона, поэтому вынужден пользоваться кнопочным телефоном прошлого поколения.
Из-за своего состояния Добрынин также отклоняет все предложения о работе. Его часто зовут на телевидение, принять участие в популярных шоу — «Секрет на миллион», «Привет, Андрей» и многих других, но артисту не хочется там появляться.
«Хотя мне предлагали 6 млн рублей. Сказали, что это самый высокий гонорар, который платят на телевидении», — хвастается композитор.
Вячеслав Добрынин. Фото: Global Look Press
Доктор Шлягер
Друзья и верные фанаты часто между собой называют звезду Доктор Шлягер. Не только по ассоциации с названием его группы, но и по количеству хитов, написанных и исполненных Добрыниным.
Говоря о своих преемниках и современной эстрадной музыке, Доктор Шлягер признается, что не видит ничего хорошего и даже более — испытывает стыд за некоторых своих коллег.
«Сейчас обо мне снимают большой фильм. К сожалению, не вовремя. Я этого не хочу. Очень хотел, чтобы все обо мне забыли навсегда. Мне очень неловко за то, что происходит у нас сегодня на эстраде. Но я к этому уже не имею никакого отношения. Я ведь писал песни с такими поэтами, как Шаферан, Танич, Дербенев, Пляцковский, Рождественский, Дементьев и т.д. За то, какие сейчас пишут песни, мне просто стыдно», — заявил музыкант.
Надо сказать, что это уже не первый выпад маэстро в сторону молодых артистов. Еще пять лет назад он напомнил, что окончил Московский государственный университет и магистратуру, чем не могут похвастаться многие современные исполнители.
«В отличии от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне», — отрезал он.
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press
Это выглядит как «ворчунство»
Свое мнение по этому поводу выразил продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с Teleprogramma.pro он объяснил, в чем прав Вячеслав Добрынин, а в чем заблуждается.
«Слово «стыдно» сюда, наверное, не подходит. У каждого времени есть свои герои, свои творческие идолы. Вопрос заключается в том, что в его время было другое восприятие всего этого. Нельзя сказать, что происходит некая деградация и дебилизация, потому что с моей стороны это будет выглядеть как ворчание. Я хочу объяснить одну вещь, потому что иначе все это выглядит как «ворчунство». Все, что говорит Добрынин или другие музыканты, это все имеет отношение к музыке. Сегодня многое уже не имеет отношения к музыке. Наверное, когда-то про многих, например, про «Машину времени», тоже думали: а кто это такие? Но эти люди все равно имели отношение к музыке. А сегодня огромное число людей просто, извините, биты где-то берут», — откровенно заявил супруг Валерии.
Он отметил, что в некоторых моментах просто не может не согласиться со знаменитым музыкантом.
«То, что Добрынин к этому не имеет никакого отношения, — это факт! Самое главное, мы тоже к этому не имеем никакого отношения. (Смеется.) И мы не воспринимаем это, потому что наше поколение воспитано на другой музыке, на другой культуре. Нас всегда воспитывали на какой-то музыке, понимаете? А сейчас на чем ты будешь воспитываться. На чем воспитываться — вот главный вопрос. И, наверное, в этом вопросе, который затронул Добрынин, он прав, потому что воспитываться не на ком, ориентиров нету. Мы шли за глубоким, за чем-то большим, недосягаемым. Потому что то, что делали они, поколение Добрынина, они это делали действительно по-настоящему. А сейчас все берут референсы и все похожи друг на друга», — объяснил Пригожин.