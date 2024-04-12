«Мне просто стыдно»: куда пропал Вячеслав Добрынин, почему отказался от 6 млн рублей и за что не любит шоу-бизнес

Имя Вячеслава Добрынина знакомо каждому, кто вырос в России или Советском Союзе. Сейчас его песни не так популярны, но знаменитые его хиты знакомы всем. Сейчас 78-летний артист переживает не лучшие времена, и его больше не увидишь на сцене. Куда же пропал композитор?

Мне очень трудно разговаривать

С 2018 года Добрынин перенес два инсульта. Это серьезное испытание сильно подкосило его здоровье и самочувствие. Он признается, что до сих пор полностью не восстановился и, как бы ужасно это не звучало, не чувствует себя полноценным человеком.

«Мне очень трудно разговаривать, очень устаю. Я себя «чувствую», но не более того. Не могу сказать, что хорошо», — говорит композитор.

После перенесенных болезней Добрынину присвоили группу инвалидности, но он не чувствует себя инвалидом. Он продолжает реабилитацию и отказывается от помощи государства, считая, что и сам может позаботиться о себе.

«В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь, — заявляет артист, — и в сострадании тоже. Хожу не очень хорошо. Раньше бегал, а сейчас медленно передвигаюсь, но уже гораздо лучше, чем год назад. Чувствую себя неполноценным».

Он поделился, что даже не в состоянии освоить использование смартфона, поэтому вынужден пользоваться кнопочным телефоном прошлого поколения.

Из-за своего состояния Добрынин также отклоняет все предложения о работе. Его часто зовут на телевидение, принять участие в популярных шоу — «Секрет на миллион», «Привет, Андрей» и многих других, но артисту не хочется там появляться.