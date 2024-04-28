Александр Белькович научил красить яйца в необычные цвета, используя три простых продукта

Ресторатор и телеведущий, автор кулинарных книг Александр Белькович рассказал Teleprogramma.pro, из каких продуктов в домашних условиях можно сделать натуральные красители для пасхальных яиц. Как правило, многие красят яйца с помощью луковой шелухи. Однако безопасными красителями могут также стать свекла, краснокочанная капуста и куркума.

«Для приготовления свекольного красителя натрите в кастрюле один или два ольших корнеплода (около 900 граммов) прямо с кожурой на крупной терке, а затем залейте водой. Капусту (примерно 500 граммов) крупно шинкуем ножом и тоже заливаем водой. 25 граммов куркумы нужно будет высыпать в воду (один литр). Куркума обладает сильным окрашивающим действием и быстро покрасит яйца», — отметил Белькович.

После этого, по его словам, кастрюли с продуктами-красителями необходимо поставить на огонь, но не доводить до кипения, иначе они потеряют все свои красящие вещества. Для закрепления краски понадобится столовый уксус. Уксусная кислота сделает красящие вещества еще ярче. Влейте четыре-пять столовых ложек уксуса в каждую кастрюлю с красителями.

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Предварительно сваренные яйца аккуратно опускайте в краску. Чем дольше вы их там будете держать, тем ярче будут яйца. Если хотите легкие цвета, хватит трех минут, для получения насыщенного цвета держите их полчаса.

Выкладывайте яйца на бумажные полотенца, чтобы вся жидкость быстро впиталась и цвет был равномерный. Свекла придаст яйцам красивый розовый цвет, куркума — очень яркий желтый, а краснокочанная капуста — нежно-голубой. Для придания глянца натрите яйца растительным маслом с помощью салфетки.