Дзюник выступил против участия россиян в Олимпиаде: «Это себя не уважать. Спортсмен должен быть гражданином страны»

Продюсер, экс-директор музыкального коллектива «Тату» Леонид Дзюник раскрыл свою позицию изданию Teleprogramma.pro относительно предстоящей Олимпиады в Париже.

Напомним, некоторые отечественные спортивные федерации согласились отправить своих представителей на Игры под нейтральным флагом. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и продюсер Яна Поплавская сказали, что будут болеть за наших на соревнованиях, поскольку для них это крайне важно.

Леонид Дзюник категорически не согласен с такой позиций, он убежден, что российские спортсмены должны отказаться от Олимпиады, поскольку нам там «официально не рады».

«Ехать сейчас в Париж — это себя не уважать, это клоповник уже, а не город, тихий ужас. У меня друзья живут в Париже. Мы общаемся довольно часто, и они говорят: «То, что у нас сейчас творится, это уму непостижимо!» Там клопы, крысы».

Но это не главное. Основная причина, по мнению продюсера, состоит в том, что Франция высказала свою позицию относительно россиян на Олимпиаде открыто, и она абсолютно однозначная.

«Как можно спокойно слушать высказывания мэра Парижа и все равно принимать решение, чтобы поехать туда? У меня даже слов нет», — возмутился продюсер.

Дзюник назвал «позором» поведение тех, кто выступает за участие россиян в Олимпиаде без государственного гимна и флага. Он заметил, что это не единственные игры, в которых можно посоревноваться и далеко не последняя Олимпиада.

«Если ты настоящий спортсмен и человек, ты должен оставаться прежде всего гражданином той страны, в которой ты живешь, которая тебя воспитала, вырастила и дала тебе возможность тренироваться, платила за тебя. Ты пошел не у станка стоять, а прыгать с шестом! И теперь ты считаешь, что тебе нужно завоевать олимпийскую медаль?» — возмутился Леонид Дзюник.

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