«Татушка» Волкова похвасталась макияжем и получила критику от визажиста: «Как будто Свинка Пеппа — большой рот и маленькие глаза»

Участница распавшейся группы «Тату», певица Юлия Волкова, опубликовала в соцсетях свое новое фото. На снимке она предстала с очень ярким макияжем: широкими черными бровями, изогнутыми стрелками на глазах и красной помадой.

Визажист Анастасия Амирханова в беседе с Teleprogramma.pro оценила такой эпатажный макияж «татушки».

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По словам эксперта, акцент нужен был на чем-то одном: или яркие стрелки, или красные губы, или брови — а не на всем и сразу.

«Тут все не так. Из красивого только стрелки, но они не подходят к такой форме глаз. Получается как бы Свинка Пеппа: большой рот и акцент на маленькую форму глаз. Здесь, помимо стрелок, нужна еще растушевка и накладные ресницы, чтобы увеличить глаза», — рассказала визажист.

Она также отметила, что брови у Волковой слишком огромные, непропорциональные и как будто «мультяшные».