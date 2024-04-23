Валерия и Пригожин сказали, что отмечают Пасху традиционно: «Куличи печем, яйца красим»

Певица Валерия и Иосиф Пригожин обязательно каждый год отмечают православную Пасху, рассказали знаменитости изданию Teleprogramma.pro.

«Куличи печем, яйца красим!» — призналась певица Валерия.

Иосиф Пригожин, правда, посетовал, что теперь, когда дети выросли, за их столом гостей стало собираться меньше. Но все равно праздник есть праздник! И семейные традиции звезды хранят с удовольствием.

Также Иосиф Пригожин и Валерия стараются на Пасху посещать храм, чтобы наполниться радостным духом светлого праздника.

Отметим, что актриса Людмила Поргина тоже сама печет куличи и красит яйца в изысканный сверкающий оттенок, да такой, что все прихожане храма, куда она приходит на освещение пасхальных яств, рты открывают!

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