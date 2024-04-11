«Жду, когда у них проснется совесть»: кому в итоге досталось многомиллионное наследство Романа Трахтенберга

15 лет назад не стало одного из самых харизматичных и эпатажных ведущих — рыжеволосого шоумена Романа Трахтенберга. Он превратил свою жизнь в яркое шоу, в котором отводилось немало места анекдотам и мистификациям: называл себя сыном сексолога Льва Щеглова, говорил, что занимался балетом в Хореографическом училище им. Вагановой и признавался, что прошел путь самца.
Чем прославился Роман Трахтенберг
Роман ушел на взлете своей карьеры — в 41 год. А после ухода продолжал еще долго подкидывать журналистам информационные поводы, связанные с его личностью. Ведь между родными Романа Трахтенберга разгорелась нешуточная борьба за наследство.
Роман Львович Трахтенберг был действительно богатым человеком. С конца 90-х годов и вплоть до своего ухода он считался одним из самых популярных людей в стране. Широкая публика называла его королем анекдотов, а он был еще и ученым: защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата культурологии, посвященную возрождению нашего фольклора.
В разные годы Роман Трахтенберг вел развлекательные передачи: «Ночной MuzZON» на канале ТВ-6 в Санкт-Петербурге, «Роман без конца» на радио «Европа плюс», «Деньги не пахнут» на канале «Муз-ТВ», «Заявись» на «Русском радио». Владел собственным «Трахтенберг-кафе», где организовывал разные шоу. А еще писал книги, самая известная из которых — «Путь самца», и снимался в фильмах.
Роман Трахтенберг был очень начитанным человеком и даже защитил кандидатскую по культурологии. Фото: Global Look Press
Правда, каждый новый проект отнимал время и силы на еду и сон, однако Роман не обращал внимания на такие мелочи.
Последний год своей жизни Роман вел авторское шоу «Трахты-барахты» с Еленой Батиновой на радио «Маяк», которое, кстати, всегда слушал автор этих строк.
Во время своего последнего радиоэфира 20 ноября 2009 года, куда был приглашен ведущий Юрий Николаев, Роман Трахтенберг между делом пошутил, что хотел бы умереть на сцене.
Перед небольшим перерывом в 19:21 он пообещал слушателям, что вернется, но уже не вернулся… Внезапно радиоведущему стало плохо.
Когда подъехали врачи скорой помощи, было уже поздно: в их машине сердце Романа перестало биться.
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Как родственники боролись за наследство Романа
После смерти Романа Трахтенберга развернулась настоящая битва за его наследство.
Три квартиры в Москве и четыре в Петербурге, коттедж в Ленинградской области, дорогие автомобили, коллекция золотых монет и статуэток, собственный клуб-кафе и другие бизнес-проекты — все это Роман нажил непосильным трудом. Всего же состояние шоумена оценивалось в сто миллионов рублей.
Ранее Роман Трахтенберг составил завещание, согласно которому все переходило его сыну Льву-Давиду от первой гражданской жены Елены Горбуновой. В браке с ней известный ведущий прожил 14 лет. Расстались они преимущественно потому, что, поймав удачу за хвост, Роман захотел перебраться в Москву, а Елена же осталась в Санкт-Петербурге.
Оспорить завещание Романа пыталась его вторая жена Вера Мороз, которая была моложе Трахтенберга на 17 лет. Однако графологи подтвердили подлинность его подписи. И она проиграла это дело, оставшись с носом. Почему же Роман не упомянул молодую супругу в завещании?
Роман Трахтенберг и Вера Мороз. Фото: Global Look Press
Два года назад отец шоумена Лев Горбунов рассказал, что Роман Трахтенберг хотел развестись с Верой, но она удерживала его всяческими способами. Мороз Роман нашел на сайте знакомств и практически сразу перевез девушку из Петербурга в Москву.
Потом женился на ней. Однако Вера Мороз, которая сильно уступала своему яркому мужу по интеллектуальному развитию, быстро наскучила ему.
«Это была не любовь, он любил ее тело, а потом оно ему осточертело», — говорил отец ведущего Лев Горбунов.
В общем, сто миллионов достались Льву-Давиду. А квартиры и машины родственники начали делить уже по суду.
Сами родители Романа получили 25%-ю долю наследства, поскольку все же были пенсионерами. И по закону имели право на долю сына, независимо от его завещания. Правда, потом мама и отец Трахтенберга жаловались, что невестки не обращают внимание на постановление суда. Так, Мороз должна была отдать им 1,5 миллиона рублей за автомобили ведущего, но не делала этого.
Как внебрачный сын Романа Трахтенберга лишился квартиры
За два года до своего ухода Роман также узнал, что у него есть внебрачный сын Сергей Семенов. Он даже не думал ни о каких ДНК-экспертизах — настолько парень напоминал Трахтенбергу его самого в молодости. Хотя впоследствии генетический тест все же подтвердил родство.
Роман подарил сыну квартиру в Москве, правда, оформленную на его первую жену Елену Горбунову. Тогда он передал парню ключи со словами: «Теперь ты будешь здесь жить».
Елена обещала бывшему мужу, что не станет претендовать на недвижимость, но в 2017 году Сергей рассказал журналистам, что ему все-таки пришлось покинуть жилье.
«Нельзя сказать, что она заставила меня съехать, но вынуждала меня своими поступками. Смысл ее слов такой: «Давай, скройся», — сказал он тогда журналистам.
Но, конечно, Елена не сразу выложила все свои «козыри» на стол...
Внебрачный сын Романа Трахтенберга Сергей в эфире программы «Говорим и показываем». Фото: телеканал НТВ
По словам Сергея, поначалу женщина всячески намекала, что сыну Трахтенберга лучше переехать в спальный район, а квартиру отца сдавать, что так он будет получать дополнительный доход. А однажды она приехала с бумагами, где было написано, что Сергей добровольно отказывается от квартиры. Подписывать их парень, разумеется, не стал. Но из этого жилья, по собственным словам, съехал ради своего спокойствия вместе с женой и маленьким сыном.
В 2018 году отец Романа Лев Горбунов рассказал, что они сложили 25-процентные доли на три московские квартиры Романа и в итоге приобрели одну целую квартиру. Правда, из-за перепланировки не смогли даже въехать в нее.
К этому времени Лев пережил два инсульта. С внуками он не общается.
«Сережа стал гостем передачи «Звезды сошлись». Ведущие поинтересовались: «Досталось ли вам наследство отца?» Внук пробурчал: «Ни рубля!» Потом снова последовал вопрос: «А как с родственниками дела?» Он им: «Жду, когда у них проснется совесть». И тут крупным планом мое фото показали. От увиденного чуть со стула не упал... Допускаю, что внук имел в виду Лену. Но осадок остался», — объяснял «СтарХиту» Лев Горбунов.
Кстати, по словам Льва Глебовича, с супругой Сергей развелся…
За что корит себя отец Романа Трахтенберга
Мужчина рассказывал, что вспоминает о сыне каждый день, до сих пор корит себя за то, что однажды отказал Роману в небольшой просьбе. Лев Горбунов собирал маленькие коньячные бутылки и накопил около 30 штук. И однажды Роман сказал: «Дай одну». Но отец отказал…
По словам Льва Горбунова, Романа Трахтенберга часто навещают поклонники. У его памятника на православном кладбище «Памяти жертв девятого января» в Санкт-Петербурге всегда свежие цветы, конфеты и папиросы.
Какое-то время семья Горбуновых постоянно общалась с двумя фанатками ведущего, одна из которых посвящала ему стихи, а другая специально поступила на юридический факультет, чтобы помочь родителям Романа отстоять свои права. Но со временем поклонники начинают жить своей жизнью. А родители всегда помнят…
Роман Трахтенберг. Фото: Global Look Press
Лев Горбунов признался, что ему редко снится сын. Хотя однажды во сне Роман спросил родителей, почему они забыли о нем. Лев Глебович и его жена, разумеется, не согласились с таким обвинением. И тогда сын позвал их с собой…
Перед ними распахнулись двери, за которыми было озеро. Роман попросил маму пройтись по воде, но она, конечно, боялась утонуть…
«И в секунду водоем заполнился розами. «Все для тебя», — сказал сын и исчез, — вспоминал Лев Горбунов. — Подняли глаза на небо, а он машет с облаков».
Люди, которых мы любим, всегда живы…