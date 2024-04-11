«Жду, когда у них проснется совесть»: кому в итоге досталось многомиллионное наследство Романа Трахтенберга

15 лет назад не стало одного из самых харизматичных и эпатажных ведущих — рыжеволосого шоумена Романа Трахтенберга. Он превратил свою жизнь в яркое шоу, в котором отводилось немало места анекдотам и мистификациям: называл себя сыном сексолога Льва Щеглова, говорил, что занимался балетом в Хореографическом училище им. Вагановой и признавался, что прошел путь самца.

Чем прославился Роман Трахтенберг

Роман ушел на взлете своей карьеры — в 41 год. А после ухода продолжал еще долго подкидывать журналистам информационные поводы, связанные с его личностью. Ведь между родными Романа Трахтенберга разгорелась нешуточная борьба за наследство.

Роман Львович Трахтенберг был действительно богатым человеком. С конца 90-х годов и вплоть до своего ухода он считался одним из самых популярных людей в стране. Широкая публика называла его королем анекдотов, а он был еще и ученым: защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата культурологии, посвященную возрождению нашего фольклора.

В разные годы Роман Трахтенберг вел развлекательные передачи: «Ночной MuzZON» на канале ТВ-6 в Санкт-Петербурге, «Роман без конца» на радио «Европа плюс», «Деньги не пахнут» на канале «Муз-ТВ», «Заявись» на «Русском радио». Владел собственным «Трахтенберг-кафе», где организовывал разные шоу. А еще писал книги, самая известная из которых — «Путь самца», и снимался в фильмах.