Сергей Соседов: «Старых поблекших кумиров на эстраде заменили другие герои»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что сейчас на российскую эстраду вместо артистов, слава которых уже практически померкла, выходят «новые герои».

Такое мнение Соседов высказал в беседе с Teleprogramma.pro, рассуждая о творчестве Аллы Пугачевой. Говоря о записанном ею новом альбоме, он назвал это «потугами, которые никому не интересны».

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«То, что там она поет, это все ушло. Просто перевернутая страница. Это надо очень хорошо понимать. Сегодня другие герои. Я уже много раз об этом говорю. Другие герои на эстраде. Да, они менее талантливые, чем те, которые были. Гораздо менее талантливые, и до того успеха прежних кумиров им, конечно, далеко. Но и старые все кумиры поблекли, они все уже ушли. И по возрасту уже, и уже нет энергии, таланта. Все имеет свой финал. Да, они когда-то имели сумасшедший успех, и сегодняшним, вот этим, до их успеха не подняться никогда. Но этот успех в прошлом. А в нынешнем — мы имеем то, что имеем», — подчеркнул критик.