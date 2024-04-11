Соседов назвал вбросом сообщение о европейском туре Пугачевой: «Она уже отъездила»

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Алла Пугачева записала к своему 75-летию новый альбом из 15 песен, который презентует в Израиле, а потом поедет в гастрольный тур по Европе. По мнению Соседова, никаких европейских гастролей у Примадонны не будет, а сообщения об этом, скорее всего, вброс.

«Юбилей Пугачевой грозит остаться незамеченным. Потому что ее не будут показывать по телевизионным каналам, не будет программ о ней, ввиду ее поведения отвратительного. Поэтому нужен какой-то вброс. Конечно, ни о каких гастролях не может быть и речи, у нее для этого просто нет сил. Для того чтобы сделать гастроли, нужны силы и здоровье», — отметил критик в беседе с Teleprogramma.pro.

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Это, по его словам, делается для оживления общественного мнения и разговоров о Пугачевой.