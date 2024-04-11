На кого будет похож будущий ребенок Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха — версия нейросети

В последние недели в Интернете активно обсуждались слухи о предстоящем пополнении в семье актрисы Елизаветы Арзамасовой и олимпийского чемпиона, фигуриста Ильи Авербуха. Однако звездная пара до недавнего времени хранила молчание. Теперь же они решили поделиться радостью с общественностью: актриса действительно ожидает ребенка.

Как будет выглядеть будущий ребенок творческой пары

В видео, опубликованном в социальных сетях, Лиза с улыбкой говорит: «Спустя три года». Она обращается к своему сыну, который скоро станет старшим братом, с вопросом: «Ты рад?» — на что мальчик дает утвердительный ответ. Самому Льву 15 августа исполнится три года.

Кого подарит судьба паре в этот раз — пока не известно. Также они не раскрывали никаких секретов во время первой беременности актрисы.

Однако Teleprogramma.pro позволила себе пофантазировать на тему того, как будут выглядеть будущий ребенок пары и позвала на помощь нейросеть Kandinsky. Поэтому данное фото сгенерировано искусственным интеллектом.

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