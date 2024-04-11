На кого будет похож будущий ребенок Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха — версия нейросети

В последние недели в Интернете активно обсуждались слухи о предстоящем пополнении в семье актрисы Елизаветы Арзамасовой и олимпийского чемпиона, фигуриста Ильи Авербуха. Однако звездная пара до недавнего времени хранила молчание. Теперь же они решили поделиться радостью с общественностью: актриса действительно ожидает ребенка.
Как будет выглядеть будущий ребенок творческой пары
В видео, опубликованном в социальных сетях, Лиза с улыбкой говорит: «Спустя три года». Она обращается к своему сыну, который скоро станет старшим братом, с вопросом: «Ты рад?» — на что мальчик дает утвердительный ответ. Самому Льву 15 августа исполнится три года.
Кого подарит судьба паре в этот раз — пока не известно. Также они не раскрывали никаких секретов во время первой беременности актрисы.
Однако Teleprogramma.pro позволила себе пофантазировать на тему того, как будут выглядеть будущий ребенок пары и позвала на помощь нейросеть Kandinsky. Поэтому данное фото сгенерировано искусственным интеллектом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Елизавета Арзамасова с будущим ребенком. Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky
Краткая история взаимоотношений фигуриста и актрисы
Впервые Илья Авербух и Лиза Арзамасова встретились на шоу «Ледниковый период». Тогда актрисе, известной по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», было всего 15 лет. И естественно, тогда ни о каком романе речи не шло. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь…
В 2020 году на программе «Вечерний Ургант» пара рассекретила свои отношения. Вскоре они сыграли свадьбу.
Новый год молодожены встретили в компании родителей Ильи Авербуха и его 16-летнего сына Мартина, с которым Лиза быстро подружилась.
«Лиза очень любит кататься на коньках. Она была одним из инициаторов прихода Мартина на лед — так бережно она его сподвигла», — сказал Илья Авербух в одном из своих интервью.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети актрисы
Кстати, фигурист уже выводил на лед сына Льва, правда, пока без коньков. Олимпийский чемпион пришел с ребенком на шоу «Чемпионы», которое проходило с 8 июля по 7 августа в Сочи два года назад.
Не исключено, что спортивное будущее ожидает и будущего ребенка пары. Хотя он может быть и хорошим актером или актрисой!