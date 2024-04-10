Звезда «СашиТани» Рубцова об отдыхе в России: «У нас страна необъятная, огромная, красивая, добрая!»

Актриса Валентина Рубцова рассказала сайту Teleprogramma.pro о том, что она любит отдыхать в России.

В интервью изданию она призналась, что благодаря жизни на два города — Москву и Сочи — она имеет возможность наслаждаться красотами обоих городов.

Сочи она полюбила из-за мужа, который родом оттуда. По словам актрисы, с этим городом у нее связано множество приятных воспоминаний, включая рождение ее супруга и радость от объявления о проведении Олимпийских игр в этом месте. Рубцова также выразила желание путешествовать по всей России, отметив ее необъятность и красоту.

«Всю Россию хочу посмотреть, даже не могу что-то выбрать. Вот была в Нижнем Новгороде и совершенно потрясена. Недавно мы ездили в Переславль-Залесский, чудесный маленький город, потрясающий. Во Владимире были тоже. Замечательно, хочется все это ногами исходить. В России столько еще мест неизведанных, неоткрытых, которые, я думаю, со временем, конечно, посещу. Нужно все смотреть, посещать, ведь у нас страна необъятная, огромная, красивая, добрая! Люди какие у нас замечательные! Я вижу, как наша страна меняется в лучшую сторону», — поведала Валентина.

Ранее Ксения Бородина выразила иную точку зрения. Ведущая предпочитает отдыхать в Эмиратах и в Турции, а вот к российскому отдыху относится с сарказмом.

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