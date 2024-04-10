Юрий Лоза отказался говорить об Алле Пугачевой: «Не моя тема»

Российские звезды не смогли остаться равнодушными, услышав новость о том, что об Алле Пугачевой намерена снять фильм Ксения Собчак. Сообщается, что ведущая якобы хочет обелить репутацию Примадонны.

Вместе с тем Анастасия Волочкова заявила, что этот фильм не только бесполезен, поскольку репутация у певицы отличная, но и может быть вредным для народной артистки.

Продюсер Бари Алибасов – младший сказал Teleprogramma.pro, что обожает Аллу Пугачеву, ведь его семейству она подарила миллион рублей на ремонт квартиры. К тому же Алле Борисовне глубоко не интересно, что про ее репутацию думают окружающие.

А вот композитор Юрий Лоза отказался разговаривать с нашим изданием о Примадонне. На наш запрос он сказал как отрезал: «Не моя тема».

Отметим, что ранее Юрий Лоза был более словоохотлив относительно Аллы Пугачевой и даже называл ее «отставной певицей».

«Почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет», — говорил изданию Аif.ru композитор.

Он удивлялся, почему о знаменитости в настоящее время пишут даже больше, чем в тот период, когда она выступала для россиян на отечественной сцене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».