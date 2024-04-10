Алексей Кабанов о денежных приметах участников группы «Корни»: «В итоге самый богатый — это я»

Участник группы «Корни», певец Алексей Кабанов, рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, что не верит в приметы или ритуалы, которыми некоторые люди пользуются для привлечения денег.

«Я не суеверный и во всякую чушь особо не верю. Поэтому стараюсь работать, инвестировать деньги и только за счет этого верю, что может что-то получиться в результате», — заявил музыкант.

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Однако, по словам Кабанова, в его группе есть один солист, который верит в то, что ему бог приносит деньги.