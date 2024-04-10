Отец Юлии Началовой о предстоящей Олимпиаде: «Я бы не поехал. Унижение терпеть без гимна?»

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдет Олимпиада, на которой россиян согласились встречать исключительно без флага и гимна страны. Часть отечественных спортивных федераций решили отказаться из-за этого от участия в соревнованиях, а часть намерены отправиться во Францию под нейтральным флагом.

Российские знаменитости высказались по этому поводу Teleprogramma.pro. Певец Юлиан, народный артист России Эдгард Запашный и саксофонист Владимир Пресняков – старший сочли такое соревнование унизительным для россиян.

Композитор Виктор Началов также согласился со звездами и признался, что не понимает иного поведения, кроме бойкотирования Игр.

«Будь я профессиональным спортсменом, я бы не поехал на Олимпиаду. Унижение терпеть там без гимна? Унижаться ни в коем случае нельзя! Ни в коем случае! Они отвратительно к нам относятся, в лицо говорят, что наше участие нежелательно. Времена были разные в нашей истории. Во время Великой Отечественной войны тоже никто никуда не ездил по Парижам и Берлинам», — прокомментировал специально для сайта Teleprogramma.pro Виктор Началов.

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