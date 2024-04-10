«Ему была предначертана короткая жизнь»: почему Кунгуров так и не смог перешагнуть порог в 40 лет

Евгений Кунгуров покинул этот мир 8 апреля. Это было его собственное решение — уйти из жизни в 40 лет, на пике славы, успеха и таланта, имея семью и двух чудесных малышей. О своем намерении он сообщил жене. Позднее полиция не найдет на теле артиста никаких следов насильственной смерти, что подтвердит его последнее послание. Именно тот факт, что певец сам решил так распорядиться своей судьбой, особенно сильно ранит тех, кому он был дорог — друзей, коллег и поклонников. Но самые близкие люди уверены: Евгений не принимал этого решения, за него это сделала болезнь. Но что же это был за недуг?

Женя признавался, что лечился

В 2023 году Евгений получил звание заслуженного артиста России. Был востребован, участвовал во всевозможных шоу, концертах. И никто тогда не знал, что в самом расцвете своей карьеры, Кунгуров испытывал очень серьезные проблемы со здоровьем.

СМИ выяснили, что именно в 2023 году артист состоял на учете у психиатра и, чтобы это не стало достоянием общественности, делал это в частной клинике. Трижды за год артиста госпитализировали в психиатрическую больницу с серьезными обострениями. Он жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. Но, покинув больницу, бросил лечение и обратился к альтернативным методам лечения.

Некоторые друзья все же были в курсе, что Кунгуров переживает не самые простые времена, и он даже открывался им и рассказывал о лечении.

«Проблемы с душевным здоровьем у Жени были 100%. Но сильно в общении со мной это не проявлялось. Женя признавался, что лечился... Он всегда был очень светлым и открытым человеком. Много шутил, рассказывал истории из жизни. На сцене, когда был ведущим, а также когда пел, то вообще выглядел самым жизнерадостным и успешным человеком. Трудно пока о нем говорить в прошедшем времени», — вспоминает один из друзей артиста, пожелавший сохранить анонимность.

Но очевидно, что друзья знали лишь малую часть того, что происходило с певцом. По настоящему он открылся только родным, и только им рассказывал правду.