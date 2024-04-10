«Ему была предначертана короткая жизнь»: почему Кунгуров так и не смог перешагнуть порог в 40 лет

Евгений Кунгуров покинул этот мир 8 апреля. Это было его собственное решение — уйти из жизни в 40 лет, на пике славы, успеха и таланта, имея семью и двух чудесных малышей. О своем намерении он сообщил жене. Позднее полиция не найдет на теле артиста никаких следов насильственной смерти, что подтвердит его последнее послание. Именно тот факт, что певец сам решил так распорядиться своей судьбой, особенно сильно ранит тех, кому он был дорог — друзей, коллег и поклонников. Но самые близкие люди уверены: Евгений не принимал этого решения, за него это сделала болезнь. Но что же это был за недуг?
Женя признавался, что лечился
В 2023 году Евгений получил звание заслуженного артиста России. Был востребован, участвовал во всевозможных шоу, концертах. И никто тогда не знал, что в самом расцвете своей карьеры, Кунгуров испытывал очень серьезные проблемы со здоровьем.
СМИ выяснили, что именно в 2023 году артист состоял на учете у психиатра и, чтобы это не стало достоянием общественности, делал это в частной клинике. Трижды за год артиста госпитализировали в психиатрическую больницу с серьезными обострениями. Он жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. Но, покинув больницу, бросил лечение и обратился к альтернативным методам лечения.
Некоторые друзья все же были в курсе, что Кунгуров переживает не самые простые времена, и он даже открывался им и рассказывал о лечении.
«Проблемы с душевным здоровьем у Жени были 100%. Но сильно в общении со мной это не проявлялось. Женя признавался, что лечился... Он всегда был очень светлым и открытым человеком. Много шутил, рассказывал истории из жизни. На сцене, когда был ведущим, а также когда пел, то вообще выглядел самым жизнерадостным и успешным человеком. Трудно пока о нем говорить в прошедшем времени», — вспоминает один из друзей артиста, пожелавший сохранить анонимность.
Но очевидно, что друзья знали лишь малую часть того, что происходило с певцом. По настоящему он открылся только родным, и только им рассказывал правду.
Евгений Кунгуров. Фото: Global Look Press
Органы тянулись прямо к горлу
Один из самых близких Евгению людей, его отец Виктор Кунгуров, убежден, что врачи не до конца понимали, что происходит с его сыном. Болезнь, которая его поразила, была не депрессией и не раздвоением личности, о которых все говорят.
«Не выдержал. Он болел не физически. Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает», — с горечью говорит он.
Отец вспоминает, что из-за этого, Евгений даже физически чувствовал себя иначе и не мог объяснить, что с ним происходит.
«Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он вроде существует, но ничего не чувствует, ничего не видит. Он двигался. Но говорил: „У меня голова где-то там“. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу», — вспоминает Виктор.
Уже после смерти артиста стало известно, что он попытался получить помощь от психиатра и обратился к нему накануне гибели. Врач ответил, что состояние Евгения вызывает серьезные опасения и предложил лечь в клинику, но Кунгуров отказался.
Можно предположить, что отец певца не может смириться с его смертью, поэтому приписывает болезни мистические свойства. Но с Виктором Кунгуровым согласен и еще один человек, который с Евгением был даже не знаком.
Евгений Кунгуров. Фото: соцсети артиста
Это началось у него в 25 лет
Ясновидящая и медиум Айгуль Хуснетдинова уверена, что Кунгуров запутался и не справлялся с собственной жизнью.
«Я считаю, что ему была предначертана такая жизнь короткая. И слава, талант, пение. Когда я на него смотрю, думаю про причины смерти, почему с ним вообще начало такое происходить, Ощущение, что человек был во власти разрывающих его душу дьявольских сил, демонов», — поделилась она с порталом Teleprogramma.pro.
У каждого человека, объясняет Айгуль, при рождении есть некий баланс сил, которые уравновешивают. Но если в нашей жизни происходит что-то тяжелое, этот баланс может нарушиться, ведь он очень хрупкий.
«В окружении каждого человека, если смотреть его ауру, энергетику, есть какие-то добрые силы — ангелы, родовая помощь, а есть негативные силы. Это бывает, когда человек, например, находится в каком-то сильном внутреннем конфликте, когда он болеет, когда у него есть какие-то зависимости. Когда человек находится в какой-то тьме. Состояние человека в очень большом внутреннем конфликте. То есть он понимает, что он не может себя примирить с какими-то вещами», — объясняет она.
Кунгуров, считает медиум, пытался сам восстановить этот баланс и прийти к равновесию, но терпел неудачи одну за другой. Он так и не смог примириться с собой.
«Когда человек теряет контроль,— объясняем Айгуль, — он начинает что-то делать в аффекте и какие-то его действия приводят к ужасным результатам. Он понимал, что ноги несут, что сам он уже не контролирует этот процесс, потому что он во власти каких-то других сил. Вот это очень сильное ощущение, именно с ним такое. У него просто началось какое-то помутнение рассудка, и это очень долгое время было. Это просто одержимость. И мне кажется, это у него началось лет в 25».
Сейчас самое главное, считает ясновидящая, чтобы родные поняли, что это было не совсем его решение и простили его.
«Здесь не про то, что он стал плохим человеком, здесь именно про верность себе, тому, что важно для тебя. Его родственникам нужно сказать, чтобы они его от души простили, потому что человек не ведал, что творил. Последние несколько лет это точно», — говорит Айгуль.
Мы не знаем, смогут ли родные Кунгурова простить его поступок, но смириться с ним им точно будет непросто.
По материалам изданий «Комсомольская правда», «Российская газета», «Аргументы и факты»