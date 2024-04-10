Кому в итоге достался особняк Александра Пороховщикова на Старом Арбате и какие видения мерещились актеру

15 апреля 2012 года не стало актера Александра Пороховщикова, который всегда считался воплощением мужественности и силы духа. А герои, сыгранные им в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Следствие ведут знатоки», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Империя под ударом» и многих других картинах, заставляли женские сердца биться чаще. Была в этом мужчине какая-то загадка…
Немало осталось загадок и после его ухода из жизни. И связаны они были с таинственным особняком в Староконюшенном переулке, где Александр Пороховщиков жил вместе со своей супругой Ириной.
На протяжении многих лет актер души не чаял в своей жене, которая была младше его на 24 года. Артист говорил, что она слишком добрая и ранимая для современного мира. И таким людям сложно в нем выжить. Но благодаря любимому мужчине Ирина могла справиться с любым зигзагом судьбы.
Она была болезненно привязана к своему избраннику и очень тяжело переносила те моменты, когда он уделял внимание другим женщинам. Порой дело доходило до нервных срывов. Впоследствии оказалось, что они действительно не могут существовать друг без друга.
То ли девочка, то ли привидение особняка на Старом Арбате
Супруги жили в особняке на Старом Арбате, расположенном в самом сердце Москвы — в Староконюшенном переулке. За этим домом тянулся шлейф мифов и легенд — мрачных и пугающих, но в то же время очень притягательных.
Особняк был построен в 1871 году потомственным дворянином и меценатом, тезкой артиста Александром Пороховщиковым, который стремился воссоздать русский стиль в архитектуре Москвы. Также он был озабочен улучшением «здоровья» столицы, поэтому решил построить особняк из дерева, считая его более экологичным и безопасным для жизни. Однако, по легенде, впоследствии меценат проиграл особняк в карты и лишился его.
В советские времена роскошный дом был национализирован и использовался для различных государственных нужд. Именно тогда он приобрел дурную славу. Историки утверждают, что корни бед этого дома следует искать еще в эпохе Ивана Грозного, когда на этом месте была установлена виселица.
В 1995 году сам актер взял роскошный особняк в аренду на 49 лет — по решению правительства Москвы. Но принесло ли это приобретение счастье творческой чете?
Особняк Александра Пороховщикова. Фото: Евгения Гусева / КП
Став хранителями семейного гнезда, Александр Шалвович и Ирина начали процесс его реставрации. Они вложили все свои сбережения и доходы в восстановление дома, который долгое время не ремонтировался и находился в плачевном состоянии. Однако средств не хватало, поэтому реставрацию приходилось проводить поэтапно, ограничивая себя во многом. После того как был отремонтирован фасад дома и одна комната, пригодная для проживания, они переехали в особняк.
Мечтой супругов было создание музея истории семьи и сбор под одной крышей всех потомков рода Пороховщиковых. Собственными детьми Александр Шалвович и Ирина обзавестись не успели, но все же лелеяли мечту о наследнике.
Несмотря на то что супруги наслаждались семейной жизнью, они часто задумывались и о том, что на особняк наложено проклятие. Сам Александр Пороховщиков признавался, что видел призрак маленькой девочки, но относился к нему снисходительно. Мол, летает по дому и пусть себе дальше летает.
Ирина тоже жаловалась на гнетущую атмосферу жилища и однажды сказала, что дом живой и забирает всех, кто там проживает. Эти странные слова оказались пророческими.
Жена Александра Пороховщикова в 2012 году: «Жить без Саши я не хочу и не буду»
В 2012 году у Александра Шалвовича обострился сахарный диабет, и актер был госпитализирован. Потом он перенес сложную операцию по ампутации стопы. А вскоре у актера случился инсульт, от которого он не смог оправиться. Ирина, которая почти все время проводила рядом с любимым мужчиной в больнице, возвращалась домой только на ночь. Однажды ночью она позвонила подруге, сказала, что не хочет жить без мужа, и попросила забрать собаку, если что-то случится. Такой звонок, конечно, встревожил женщину.
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Она тут же вызвала полицию, но помощь пришла слишком поздно: Ирина покончила жизнь самоубийством. Она оставила лишь предсмертную записку: «Жить без Саши я не хочу и не буду». Александр Шалвович же пережил свою жену на 40 дней. Но на этой трагедии история не закончилась...
Ирина не смогла жить без своего мужа. Фото: Global Look Press
Борьба за наследство Александра Пороховщикова
После ухода актера и его супруги началась многолетняя борьба за наследство Пороховщиковых. А побороться действительно было за что.
Помимо рокового особняка, Александр Пороховщиков владел двумя квартирами в Москве и домом на Рублевке, а также автомобилем и дорогой мебелью. Всего же его имущество оценивалось более чем в два миллиона долларов.
По решению суда, все, что нажил артист, досталось сводному брату по линии его отца — Шалве Барабадзе, которого сам Александр Пороховщиков в глаза не видел.
Также на наследство артиста претендовала другая семья — виолончелиста Шоты Шанидзе. Впоследствии оказалось, что это настоящий отец Александра Пороховщикова. Мама артиста долго хранила эту тайну и раскрыла все карты слишком поздно, когда Александр Шалвович был уже известным человеком. Шота Шанидзе не успел увидеться с сыном, поскольку умер из-за оторвавшегося тромба.
Заказанная по инициативе двоюродной племянницы Александра Пороховщикова Натальи экспертиза ДНК показала, что артист на 99,9% был членом семьи Шанидзе, а его настоящее отчество — не Шалвович, а Шотаевич. Но повлиял ли этот факт на решение о наследстве?
Александр Пороховщиков был очень обеспеченным человеком. Фото: Global Look Press
Оказалось, что нет. Суд не принял во внимание результаты генетического теста, а учел, что именно Шалва Барабадзе был официально женат на маме Александра Пороховщикова Галине и дал ребенку свое имя.
В интервью Teleprogramma.pro в январе 2020 года Наталья предполагала, что дачу и квартиру на проспекте Мира Барабадзе, скорее всего, продали, поскольку там шел ремонт. А многие вещи просто выкинули…
«Очень жаль, что мне не удалось сохранить огромный, на листе ватмана, проект танка прадедушки. Этот проект, вероятно, они выбросили, как и все остальное. Там стояла наша семейная мебель, огромные бобины с фильмами. Саша делал копии пленок всех фильмов, в которых снимался, и отвозил на ВДНХ, — рассказывала эту печальную историю Наталья.
Однако на особняк в Староконюшенном переулке, находящийся в собственности государства, Барабадзе претендовать не могли. Да и не хотели, учитывая флер мистицизма, окружавшего его… И как же сложилась судьба таинственного дома?
Личность Александра Пороховщикова до сих пор притягивает людей, как и тайна его дома. Фото: Global Look Press
Охранник дома Пороховщикова: «Я вам этого не говорил!»
В прессе муссировалось много информации, что особняк пропадает: облупилась штукатурка фасада, потрескались ступеньки, а на самом здании появлялись объявления об услугах гадалки.
Однако в октябре 2023 года стало известно, что здание охраняется. На нем можно увидеть табличку, что дом Пороховщикова является объектом культурного наследия федерального значения.
Охранник особняка рассказал СМИ, что живет здесь на протяжении пяти лет и даже оборудовал себе комнату. А еще мужчина признался, что на этом месте появится детская киноакадемия. Журналистка «Московского комсомольца» предположила, что помещение досталось Никите Михалкову.
Услышав это имя, охранник лишь помахал руками со словами: «Я вам этого не говорил!»
Но, как бы то ни было, история любви и особняка Александра Пороховщикова еще долго будет будоражить воображение и притягивать всех неравнодушных!