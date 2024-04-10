Кому в итоге достался особняк Александра Пороховщикова на Старом Арбате и какие видения мерещились актеру

15 апреля 2012 года не стало актера Александра Пороховщикова, который всегда считался воплощением мужественности и силы духа. А герои, сыгранные им в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Следствие ведут знатоки», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Империя под ударом» и многих других картинах, заставляли женские сердца биться чаще. Была в этом мужчине какая-то загадка…

Немало осталось загадок и после его ухода из жизни. И связаны они были с таинственным особняком в Староконюшенном переулке, где Александр Пороховщиков жил вместе со своей супругой Ириной.

На протяжении многих лет актер души не чаял в своей жене, которая была младше его на 24 года. Артист говорил, что она слишком добрая и ранимая для современного мира. И таким людям сложно в нем выжить. Но благодаря любимому мужчине Ирина могла справиться с любым зигзагом судьбы.

Она была болезненно привязана к своему избраннику и очень тяжело переносила те моменты, когда он уделял внимание другим женщинам. Порой дело доходило до нервных срывов. Впоследствии оказалось, что они действительно не могут существовать друг без друга.

То ли девочка, то ли привидение особняка на Старом Арбате

Супруги жили в особняке на Старом Арбате, расположенном в самом сердце Москвы — в Староконюшенном переулке. За этим домом тянулся шлейф мифов и легенд — мрачных и пугающих, но в то же время очень притягательных.

Особняк был построен в 1871 году потомственным дворянином и меценатом, тезкой артиста Александром Пороховщиковым, который стремился воссоздать русский стиль в архитектуре Москвы. Также он был озабочен улучшением «здоровья» столицы, поэтому решил построить особняк из дерева, считая его более экологичным и безопасным для жизни. Однако, по легенде, впоследствии меценат проиграл особняк в карты и лишился его.

В советские времена роскошный дом был национализирован и использовался для различных государственных нужд. Именно тогда он приобрел дурную славу. Историки утверждают, что корни бед этого дома следует искать еще в эпохе Ивана Грозного, когда на этом месте была установлена виселица.

В 1995 году сам актер взял роскошный особняк в аренду на 49 лет — по решению правительства Москвы. Но принесло ли это приобретение счастье творческой чете?