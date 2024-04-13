Как вернуть деньги за отопление, если его отключили слишком рано, объяснил юрист Адамов

В некоторых регионах в начале апреля ресурсоснабжающие организации начали отключать отопление в многоквартирных домах раньше срока из-за резкого потепления либо понижать температуру теплоносителя, в результате чего батареи становятся практически холодными. Однако в домах, где нет индивидуальных счетчиков тепла, собственникам квартир придется все равно платить за отопление.

Оплата в данном случае происходит не по факту, а по нормативу с учетом квадратных метров жилой площади. Адвокат Анатолий Адамов пояснил, как жильцам вернуть деньги за неоказанную услугу в случае, если сама компания не спешит делать перерасчет платежа.

По его словам, потребитель имеет право обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию за перерасчетом, так как начисления за непредоставленный ресурс являются незаконными. Как правило, такие нюансы удается урегулировать довольно быстро в досудебном порядке, поскольку суммы небольшие. В случае же обращения в суд, расходы, несомненно, возрастают.

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«Вообще же если какую-нибудь коммунальную услугу не оказывают, то собственники помещений в многоквартирном доме могут обратиться с претензией к энергоснабжающей компании (управляющей компании). Согласно законодательству, отопление в отопительный период могут отключать на срок не более 24 часов суммарно в месяц и не более 16 часов единовременно, если температура воздуха в квартирах более 12 °С. Если температура в помещении от 10 до 12 °С, отопление могут отключить максимум на 8 часов единовременно. При температуре до 10 °С — до 4 часов единовременно», — рассказал юрист в беседе с Teleprogramma.pro.

Он добавил, что если были произведены начисления за тепло по общедомовым нуждам, любой собственник может также написать претензию поставщику тепла.