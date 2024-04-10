Анастасия Волочкова призналась, почему была вынуждена сделать МРТ: «Возник очень сильный хруст»

Анастасия Волочкова опубликовала в своих соцсетях фото из медучреждения. На снимке видно, что балерина в белом купальнике сидит на койке для аппарата МРТ. Звезда отметила, что процедура была вынужденная.

В беседе с Teleprogramma.pro она раскрыла причину прохождения МРТ, пояснив, что была сделана диагностика шейного отдела и плечевого сустава.

По словам артистки, в 2007 году у нее произошла травма, привычный вывих плеча. Опасность этой травмы заключалась в том, что непонятно было, когда и в какой момент плечо выйдет из сустава. В этот период Волочкова участвовала в шоу «Ледниковой период», а также продолжала давать свои концерты, и нагрузки были очень большие. Нередко плечо выходило из сустава, поэтому врачи предложили ей сделать операцию.

«Но для меня это было невозможно. Я знала, какой восстановительный период, целых полгода. Вместо того чтобы делать операцию, я закачала плечо: эспандерами, гантелями, работала с тренером в фитнес-зале. На 10 лет я вообще забыла об этой ситуации, но не так давно на прогоне моего шоу «Одержимость» меня партнер поставил в такое положение, которое является опасным. И очень сильный хруст возник в плече. Я, конечно, испугалась, но танцевала шоу, и все было хорошо. Но на следующий день дома у меня плечо как будто вышло из сустава. Это называется подвывих. Поэтому вчера поехала на МРТ», — призналась Анастасия.

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Результаты диагностики балерина отдала своему лечащему врачу. При этом она заявила доктору, что, несмотря ни на что, продолжит танцевать и выступать.