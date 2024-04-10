Запашный об Олимпиаде в Париже: «Человек с русским паспортом не должен ехать на игры»

В настоящий момент в общественном пространстве разворачиваются горячие споры о том, стоит ли ехать российским спортсменам в Париж на Олимпиаду. Так Дмитрий Губерниев сказал, что поддержит отечественных игроков во Франции, а певец Юлиан заявил, что, будь он сам спортсменом, то ни за что не поехал бы соревноваться за границу без отличительных атрибутов родины. Владимир Пресняков – старший назвал такую Олимпиаду унизительной для нас.

Народный артист России Эдгард Запашный в беседе с журналистом Teleprogramma.pro выразил солидарность с россиянами, которые выступают за игнорирование парижской Олимпиады.

«Меня удивляет позиция тех людей, которые говорят, что у спортсменов мечта — попасть на Олимпийские игры, выиграть, и мы не должны лишать их этой мечты. У большинства актеров мечта — выиграть «Оскар», но никто из актеров сейчас ничего подобного не произносит. И это только один пример в сложившейся ситуации. То, как относятся к нашей стране, то, как относятся к нашему флагу, к нашему гимну, я считаю, что человек с русским паспортом не должен ехать ни на какие Олимпийские игры. Вот и все, это мое мнение», — сказал как отрезал Запашный.

Он заметил, что является профессиональным артистом, и у него раньше было много зарубежных контрактов.

«Сейчас они все полетели, и плевать я на них хотел», — добавил красок Эдгард Запашный.

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