Как заснуть, не считая овец, раскрыла сомнолог Черкасова: «Отнимать от 1013 число 13»

Канадский ученый Люк Бодуан разработал технику для людей, которые не могут заснуть из-за тревожных мыслей.

Во-первых, возьмите любое первое пришедшее в голову слово. Например, «стул», и несколько раз произнесите его мысленно, а также представьте его на пару секунд. Далее, поскольку слово «стул» начинается с буквы «с», придумайте слова на эту же букву. Например, «слон», «скатерть», «сумка» и так далее. Также визуализируйте эти слова в картинках.

В-третьих, если вы на этом этапе еще не заснули, двигайтесь дальше по буквам слова «стул» и придумывайте слова на буку «т», а также визуализируйте их. И так далее, пока не заснете. А заснуть вы должны довольно скоро. Кто совсем плохо спит — берите слова подлиннее.

Как работает эта методика и насколько она эффективна, Teleprogramma.pro узнала у сомнолога Софии Черкасовой. Эксперт считает, что эта техника действительно рабочая, к ней явно стоит присмотреться.

«Это очень неплохая техника, которая является логическим продолжением многих существующих уже техник. Например, арифметическое упражнение, когда нужно отнимать от числа 1013 число 13 и так далее. Дело в том, что человек не может концентрироваться одновременно на нескольких вещах. В тот момент, когда он концентрируется на тревожных мыслях во время засыпания, его сознание нужно переключить на описанное в технике интеллектуальное усилие. Оно оказывается сильнее, чем тревожные мысли. Усилие переключает на себя и не позволяет одновременно думать и тревожиться. Так что в целом техника хорошая и перспективная», — сказала эксперт.

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