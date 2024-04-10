Экономист Беляев раскрыл причину нового роста цен на яйца: «Не учли наглости этих ребят»

Экономист Михаил Беляев прокомментировал Teleprogramma.pro очередной рост цен на куриные яйца. За минувший год этот продукт подорожал почти на 60%. В начале 2024-го цены на яйца начали немного снижаться, но в преддверии Пасхи опять устремились вверх. Например, в Воркуте торговые сети резко подняли стоимость популярного продукта. Цены на десяток яиц стартуют от 250 рублей и доходят до 490 рублей.

Беляев не исключил, что тенденция с повышением цен может распространиться и на другие российские регионы, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предпримет необходимых мер.

«Воркута — специфический северный край, плюс высокие заработки. Поэтому это очень удобный регион для действия монополистов, чтобы поднять цены в очередной раз. Об адекватности говорить, на мой взгляд, не приходится. Возможно, что сейчас подорожали корма и ветеринарные препараты. Они могут подорожать, но монополисты используют эти предлоги для того, чтобы повысить цены с удвоенной и утроенной энергией. Каждый этот компонент может подорожать на 10%. Но если, допустим, это 10 компонентов, это не значит, что все дорожает на 100%. Все дорожает на 10%. Это надо учитывать. Не исключено, что монополисты воспользовались временным дефицитом подвоза продукта. Может быть, даже искусственно могли устроить. Нужно, чтобы ФАС в этом разобралась. Посмотрела, узнала причины», — отметил экономист.

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По его словам, даже если в регионе есть временные сложности, это не повод для того, чтобы «дернуть» цены на 20–40%.