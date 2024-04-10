Экономист Беляев раскрыл причину нового роста цен на яйца: «Не учли наглости этих ребят»

Экономист Михаил Беляев прокомментировал Teleprogramma.pro очередной рост цен на куриные яйца. За минувший год этот продукт подорожал почти на 60%. В начале 2024-го цены на яйца начали немного снижаться, но в преддверии Пасхи опять устремились вверх. Например, в Воркуте торговые сети резко подняли стоимость популярного продукта. Цены на десяток яиц стартуют от 250 рублей и доходят до 490 рублей.
Беляев не исключил, что тенденция с повышением цен может распространиться и на другие российские регионы, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предпримет необходимых мер.
«Воркута — специфический северный край, плюс высокие заработки. Поэтому это очень удобный регион для действия монополистов, чтобы поднять цены в очередной раз. Об адекватности говорить, на мой взгляд, не приходится. Возможно, что сейчас подорожали корма и ветеринарные препараты. Они могут подорожать, но монополисты используют эти предлоги для того, чтобы повысить цены с удвоенной и утроенной энергией. Каждый этот компонент может подорожать на 10%. Но если, допустим, это 10 компонентов, это не значит, что все дорожает на 100%. Все дорожает на 10%. Это надо учитывать. Не исключено, что монополисты воспользовались временным дефицитом подвоза продукта. Может быть, даже искусственно могли устроить. Нужно, чтобы ФАС в этом разобралась. Посмотрела, узнала причины», — отметил экономист.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По его словам, даже если в регионе есть временные сложности, это не повод для того, чтобы «дернуть» цены на 20–40%.
«Весь вопрос о том, насколько адекватно сработает антимонопольная служба. Если она будет сидеть, смотреть и наблюдать за процессом, и задавать вопросы, докатится или не докатится до других регионов, то тогда, скорее всего, докатится. А если ФАС наконец-то начнет выполнять свои обязанности адекватным образом, то вполне возможно, что вал подорожания удастся удержать. Касается это не только яиц. То, что все дорожает, — голословное утверждение. Если они убедятся в том, что все подорожало в два раза, значит цены должны увеличиться. Но я абсолютно уверен, что они это не обнаружат. Мы не учли наглости этих ребят. Это наглость монополистов. А наши ведомства, которые должны бороться с таким явлением, иногда играют роль адвокатов процесса. Начинают рассказывать, что они не могут себе работать в убыток, потому что там что-то подорожало», — резюмировал Михаил Беляев.