Топ-3 трендовых вещей, которые будут в моде несколько сезонов

Стилист Надя Иванова в беседе с Teleprogramma.pro назвала трендовые вещи, которые необходимо приобрести весной, если их нет в гардеробе, поскольку они еще долго будут в моде. Первая вещь, по ее словам, — это брючный костюм с выраженной линией плеча.

«Сейчас в моде один из глобальных трендов — офисный стиль, и он с нами надолго, так как является продолжением макротренда на элегантность. Соответственно, либо брючный костюм, либо, по крайней мере, жакет или пиджак а-ля с мужского плеча, он точно пригодится. Вторая вещь — любой декоративный низ. Это могут быть юбка или брюки, расшитые пайетками, либо, наоборот, из каких-то дорогих тканей: парчовые, бархатные. То есть такой элемент вечерней моды, но микшируем его с повседневными топами, футболками, майками. Акцент на декоративный низ тоже будет очень активно и дальше развиваться», — отметила эксперт.

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Третий тренд — возвращение бельевого стиля, он тоже будет активен и весной, и летом.