Адвокат Вербицкая-Линник сказала, что Кристовскому придется заплатить «Бизнес Связи», если подписан акт

На музыканта Владимира Кристовского, являющегося лидером группы Uma2rman, подало в суд предприятие «Бизнес Связь». Артист создал свое ООО, мечтая о личном кафе, но потом передумал.

«Бизнес Связь» должно было осуществлять корпоративную связь в его заведении, но, не осуществляла за отсутствием самого кафе. Однако через два года после заключения с артистом договора оно решило, что он должен-таки им заплатить за работу, которой, в общем-то, и не было. Попытавшись вытребовать с Кристовского 14 тысяч рублей в личной беседе и не получив положительного результата, «Бизнес Связь» написало на него заявление в суд.

Teleprogramma.pro обратилась за комментарием к адвокату Юлии Вербицкой-Линник, чтобы та разъяснила нюансы и помогла понять, чем грозит это дело Владимиру Кристовскому.

«Как мы видим из открытых источников, музыкант открыл ООО «Ума», сочетающееся по наименованию с названием музыкальной группы, и именно это ООО «Ума», а не музыкант, заключило ряд договоров, в том числе с компанией «Бизнес Связь». Что и каким образом выполняла «Бизнес Связь» для ООО «Ума», мы не знаем.

Однако с уверенностью отмечаем две вещи. Во-первых, лично музыкант как физическое лицо компании «Бизнес Связь» ничего не должен, так как никакого договора с ней он не заключал. И второе. Судя по сумме заявленных требований — меньше 15 тысяч рублей, каких-либо особых услуг «Бизнес Связь» ООО «Ума» не оказало.

Ввиду незначительности суммы дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства. Таким образом, если эти незначительные услуги были оказаны ООО «Ума» и последнее их приняло, подписало акт, то они подлежат оплате. Если же требования носят необоснованный характер, в их удовлетворении судом будет отказано», — пояснила адвокат.

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