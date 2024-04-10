Бузова сделала сама себе макияж и нарвалась на критику визажиста Володиной: «Брови очень массивные»

Елена Володина, основатель и тренер школы макияжа «ВизажNonstop» прокомментировала изданию Teleprogramma.pro работу певицы.

«Ольга молодец, что взяла урок по макияжу! Все женщины, а тем более звезды, должны уметь сделать себе макияж и образ сами. Разные бывают ситуации: визажист заболел, не смог приехать, нет замены, не понравилась его работа и так далее. Конкретно в этом макияже Ольги мне не нравятся брови: очень массивные, я бы даже сказала агрессивные и по форме, и по насыщенности.

Они делают ее образ очень строгим и неестественным. Также Ольга очень сильно затемнила щеку, таким образом она провалилась, немного неаккуратно получилась тушевка века. Уверена, что если Ольга будет еще брать уроки и практиковать, то будет получаться все лучше и лучше! А в моде сейчас естественность в дневных образах и графика в вечерних!» — сказала эксперт.

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