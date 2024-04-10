45-летняя певица Юлия Беретта: «Слежу за питанием и сном, но толку мало»

Певица Юлия Беретта раскрыла свои секреты молодости и красоты в интервью сайту Teleprogramma.pro.

По ее словам, главный секрет заключается в понимании своих целей и умении их достигать. Беретта подчеркнула, что она старается заниматься физкультурой каждый день, следит за питанием и сном, но признает, что из-за гастролей и бессонных ночей это не всегда получается.

«В моем случае я заставляю себя заниматься физкультурой каждый день, пытаюсь делать фитнес-фейс и слежу за питанием и сном, когда могу. Но толку мало, так как есть бессонные ночи, не важно, болеет ли ребенок или гастроли — после этого нужно восстанавливаться, а на восстановление и отдых никогда не хватает времени», — посетовала артистка.

Певица также отметила, что для нее важно быть в тонусе и в ежедневном процессе, так как это помогает ей чувствовать себя лучше.

45-летняя звезда добавила, что для нее важна постоянная борьба с собой, как в ее песне «Мой друг». Как только она в ежедневном процессе и в тонусе — результат прекрасный и она собой довольна. Как только выпадает из этого баланса, все сразу не так, как хотелось бы.

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