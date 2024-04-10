Людмила Поргина о своих предстоящих путешествиях: «Поеду с 90-летней подругой в Турцию, потом в Болгарию»

Актриса Людмила Поргина рассказала, чем занимается после ухода из театра «Ленком» и завершения карьеры.

Она призналась, что не сидит на одном месте: много путешествует, а также посещает монастыри. У 75-летней актрисы есть и домашний питомец, собака.

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«Скоро поеду в Турцию, потом поеду в Болгарию, где у нас дача. Езжу по монастырям, молюсь и вспоминаю своих товарищей, друзей, которые уже ушли», — заявила артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

Кроме того, Поргина сообщила, что у нее много подруг, которые старше ее.

«С моей подругой, которой будет 90 лет, поедем в Турцию. Мы любим вспоминать, как там гуляли с Колечкой (Николаем Караченцовым. — Прим. ред.), ходили то тут, то там», — призналась она.

При этом Людмила Поргина отметила, что жить нужно сегодняшним днем, а не постоянно цепляться за воспоминания, потому что в жизни быстро все меняется.