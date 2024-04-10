Людмила Поргина о великих актерах, которым нет замены: «Яркую индивидуальность отштамповать невозможно»

Актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.pro высказалась об уходе целой плеяды талантливых советских артистов, которым сейчас трудно найти замену.

В середине марта скончался легендарный Александр Ширвиндт. Зрители обожали его за искрометные шутки, безупречные манеры и невероятное обаяние. По мнению Поргиной, есть актеры, которые действительно незаменимы и неповторимы.

«Как незаменима Инна Чурикова, которая ушла из жизни, и обнищал наш театр, конечно. Великие артисты просто неповторимы. Когда слег Владимир Высоцкий, режиссер Юрий Любимов никого не поставил на роль Гамлета. Никто повторить то, что делал Высоцкий в этом спектакле, не мог. Вообще, ушло то поколение, которое потрясало своей игрой», — отметила Людмила Поргина.

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Люди, по ее словам, стояли в очереди в театральные кассы, чтобы попасть на спектакли с Александром Ширвиндтом, Николаем Караченцовым, Инной Чуриковой.