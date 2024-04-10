Режиссер объяснил, почему актрису Будину перестали снимать в фильмах: «Слишком много выступала с критикой»

Актриса театра и кино Ольга Будина пожаловалась в интервью журналистам, что уже два года не получала предложений о съемках в фильмах и, по сути, сидит без работы. Сейчас она проводит концерты и читает лекции.

49-летняя артистка призналась, что одной из причин долгой паузы стало отсутствие агента, который мог бы продвигать ее карьеру. По словам Будиной, такой человек «должен разделять ее ценности».

Давид Шнейдеров, советский и российский режиссер, теле- и радиоведущий, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, почему талантливые актеры становятся не востребованы. По его мнению, сейчас в нашей стране просто нет таких проектов, куда Ольгу Будину могут пригласить. Кроме того, актриса славится своим непростым характером.

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«Это связано и с актерскими делами, и с личностными качествами. Ольга очень много выступала и ругала современный кинематограф. Она слишком много высказывала свою не актерскую позицию, и поэтому, возможно, продюсеры и режиссеры просто не хотят с ней связываться. Но, вообще, самое тяжелое в актерской профессии — это ожидание. Ожидание следующей роли. Ожидание на площадке, когда приезжаешь утром и ждешь до вечера, прежде чем появиться в кадре. Ольге Будиной остается только посочувствовать. Конечно, очень жаль, она была хорошая актриса», — констатировал кинокритик.

Он также отметил, что сейчас у актрисы такой возраст, когда она уже не может играть молодых героинь, но еще не может играть пожилых.