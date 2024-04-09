Историк Киселев о возможном отречении Карла III от престола: «Ослабит королевскую семью в критические времена»

После того как стало известно о серьезной болезни короля Великобритании 75-летнего Карла III, появились слухи о возможном его отречении от престола в пользу старшего сына Уильяма.
В частности, экс-дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, считает, что это произойдет в течение ближайшего десятилетия. Якобы король разработал план, согласно которому он передаст бразды правления молодому поколению.
Сейчас британский монарх лечится от рака, но какого именно типа — не разглашается. Болезнь выявили в январе, когда он проходил лечение в связи с увеличением простаты. Представители двора сообщали, что это не злокачественная опухоль простаты. Онкологическое заболевание также диагностировали у Кейт Миддлтон, супруги Уильяма.
Доцент кафедры истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Александр Киселев, автор книг о Британской империи, оценил в беседе с Teleprogramma.pro возможность отречения короля от престола, учитывая, что взошел на него Карл III чуть меньше года назад.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По словам Киселева, в истории британской монархии еще не было случаев, когда из-за болезни король или королева добровольно отказывались от престола.
«Не думаю, что Карл III станет первым, особенно сейчас, когда стало известно о болезни принцессы Уэльской Кейт. В критические времена британская королевская семья всегда показывала твердость духа и единство, а отречение Карла III в этой обстановке может ее ослабить. Я уверен, что нынешний король будет сохранять власть до самой своей смерти», — заявил эксперт.