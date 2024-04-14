Психолог Короткова: если мужчина с первых свиданий жалуется на прошлые отношения, бегите от него

Клинический психолог и гипнолог Лариса Короткова предупредила читательниц Teleprogramma.pro, которые недавно завели романтические знакомства, что жалоб на первых свиданиях, а также в первый месяц отношений на прошлые связи должно быть со стороны мужчины минимум! Или вообще не должно быть.

Если мужчина на первых свиданиях жалуется на былые отношения, это может быть сигналом о том, что он абьюзер или мошенник. Зрелый и адекватный мужчина не должен вести себя таким образом.

Вместо этого он будет стараться делать сюрпризы, подарки и приглашать на прогулки, в кафе, рестораны и поездки. И достаток тут не имеет значения, если кавалер имеет желание порадовать свою даму, он это сделает. Пусть скромно, по своему карману, но сделает.

«Если же мужчина постоянно говорит о своих проблемах и неудачах, то стоит задуматься, нужно ли вам такое общение. Будьте внимательны и доверяйте своей интуиции, чтобы сохранить свое здоровье, успех и счастье», — предупредила эксперт.

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